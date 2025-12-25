【MG 1/100 ガンダムサンドロックEW (アーマディロリザード装備)】 12月25日12時 受注開始 2026年3月 発送予定 価格：6,820円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 ガンダムサンドロックEW (アーマディロリザード装備)」を2026年3月に発売する。12月25日12時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定で、価格は6,820円。

本商品は、マンガ『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 敗者たちの栄光』に登場したオリジナル武装「アーマディロリザード」が付属したガンダムサンドロックEWをMGシリーズで立体化したガンプラ。「アーマディロリザード」は追加装甲とミサイルポッド、シールドで構成され、武装部分はアームを介してフレキシブルに可動する。ミサイルポッドはハッチが可動し弾頭も成形色で再現している。

付属武装はヒートショーテル2本とビームマシンガン、シールド2枚にアーマディロリザード一式。キットにはカトキハジメ氏デザインの水転写式デカールが付属する。

(C)創通・サンライズ