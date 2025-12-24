この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

知らずに心を操られる？人を支配する人が多用する「ずるい言葉」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【ホント注意!】人を支配・操作する人の使う言葉7選／実はあなたも操られているかも…」と題した動画を公開。言葉巧みに人を支配・操作しようとする人物が使う特徴的な言葉について解説した。



Ryota氏は冒頭で、言葉によって人を支配しようとする人物は「結構身近で潜んでいまして、こういう人物が身近にいると、自分の生き方すらも間違えちゃうことがある」と警鐘を鳴らす。



氏がまず挙げたのは「すぐに怒鳴る」という行動だ。これは単に怒りっぽいのではなく、「相手を萎縮させて、怖がらせて思い通りにしようって思っている」とRyota氏は指摘する。怒鳴るという行為は攻撃の一種であり、恐怖によって相手の行動を縛り、自分の言うことを聞かせようとする支配的な意図が隠されていると説明した。



次に挙げたのは「些細な欠点を鋭く強く指摘する」ことだ。誰にでもあるような小さな失敗や欠点を取り上げ、執拗に指摘する行為も支配の一環であるという。Ryota氏によると、これは相手の自信を失わせ、「自分はダメな人間だ」と思い込ませることで、支配者の意見に従わせやすくするための心理的な操作である。



さらに「感情的恐喝」という手口にも言及した。これは「〇〇だったら△△して当然」といった論法で、相手の罪悪感や役割意識につけ込む手法だ。例えば、「友達だったらご飯をおごってくれて当然だよね」や「家族だったら親孝行して当然でしょ？」といった言葉がこれにあたる。Ryota氏は、これは相手を脅して要求を飲ませようとする行為であり、対等な人間関係から逸脱していると解説した。



動画の最後でRyota氏は、こうした支配的な言動は「心の洗脳」、すなわち「ガスライティング」につながる危険なサインだと強調。身近な人間関係に潜む巧妙な言葉の罠に気づき、自分らしい生き方を守ることの重要性を訴えかけた。