¡È¶ìÆù¤Îºö¡É¤Ç¾¾²¬¡õ¾ëÅç¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤ËËÛÁö¡ÄÆü¥Æ¥ì¤¬¡ØDASH!!¡Ù¤Î¹ßÈÄ¤òÀäÂÐ¤Ë¡Ö²óÈò¤·¤¿¤¤¥ï¥±¡×
¡ÖÆü¥Æ¥ìÂ¦¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¡£¤¿¤À¡¢¾ëÅç¤µ¤ó¤È¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡£6·î¤Î¡È¹ñÊ¬¹ßÈÄÁûÆ°¡É¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ëTOKIO¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤ËÆÍÇ¡¡¢ÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤ÀÆü¥Æ¥ì¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤òµá¤á¤Æ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ï°ìÀÚ±þ¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ËÂÐ¤·¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤Ï½µ´©»ï¾å¤Çµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤·¤«¤·Æü¥Æ¥ì¤ÎÂÖÅÙ¤¬°ìÅ¾¡½¡½¡£¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î¾å½Ü¤Î¡ØDASH!!¡Ù¤Î¥í¥±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤¬¡È¾ëÅçÌÐ¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¤¡É¤ÈÂÇ¿Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¾ëÅç¤Ï¡È»£±Æ¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡É¤È¤·¤Æ¼Õºá¤òµñÈÝ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ï¡ÔÊÀ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤¬¤ªÆó¿Í¡Ê¾¾²¬¤È¾ëÅç¡Ë¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î²ñ¸«°ÊÍèÆü¥Æ¥ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¾ëÅç¤µ¤ó¡¦¾¾²¬¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤â°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÆü¥Æ¥ì¤Ï¾Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤òÀ¤´Ö¤Ë¤â¼¨¤¹¤³¤È¤ÇÂÇ³«¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Æü¥Æ¥ì¤¬¾Ç¤Ã¤¿Ëö¤Î¹ÔÆ°¤¬¡½¡½¡£
¡Ö¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢CM¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ¤ä±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿ÊüÁ÷»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½Ü¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤ÉÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ç¤Ï¡È¾¾²¬¤µ¤ó¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤ä½Ð±é¾ðÊó¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÁª¤Ü¤¦¡É¤ÈÄÌÃ£¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá´ü¤Ë´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆü¥Æ¥ì¤ÏÉ¬»à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âÆü¥Æ¥ì¤È¾¾²¬¤µ¤ó¡¦¾ëÅç¤µ¤ó¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÂ³¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²ò·è¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢2¿Í¤Ï¡ØDASH!!¡Ù¤ò¼«¤é¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ØDASH!!¡Ù¤ÏTOKIO¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤À¤±¤Ë¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÏÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÉý¤Ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ØDASH!!¡Ù¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éü¶½»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤«¤é¼Ò²ñÀ¤â¹â¤¤¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼õ¤±¤â¤è¤¯¡¢¤³¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¶É¤È¤·¤Æ¤Ï2¿Í¤Î¹ßÈÄ¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬³ð¤¦Æü¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£