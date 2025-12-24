JR²þ»¥¤È¡È²£ÊÂ¤Ó¡É¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡ª ¾®ÅÄµÞ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡ÖÆ£Âô¤Î¿·±Ø¼Ë¡×1·î»ÈÍÑ³«»Ï¤Ø ¹¾¥ÎÅÅ¤âÆ±°ì³¬¤Ç¾è¤ê´¹¤¨
¡¡¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ï2025Ç¯12·î23Æü¡¢¾®ÅÄµÞÆ£Âô±Ø¤Ë¤ª¤±¤ë2³¬²þ»¥¸ý¤Î»ÈÍÑ³«»Ï»þ´ü¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´Á³¤Á¤¬¤¦!?¡Û¤³¤ì¤¬´°À®¸å¤ÎÆ£Âô±Ø¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡¾®ÅÄµÞÆ£Âô±Ø¤Ç¤ÏÆîËÌ¼«Í³ÄÌÏ©¤Î³ÈÉý¤ª¤è¤Ó±Ø²þÎÉ¡Ê¶¶¾å±Ø¼Ë²½¡Ë¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î24Æü¤Î½éÅÅ¤«¤é¡¢¶¶¾å±Ø¼Ë¤ª¤è¤Ó¿·Àß¤µ¤ì¤ë2³¬²þ»¥¸ý¡ÊÄÌÏ©¿ô8¡Ë¤Î»ÈÍÑ¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆîËÌ¤ò·ë¤Ö2³¬¼«Í³ÄÌÏ©¤Ë¤Ï´ûÂ¸¤ÎJRÀþ¤Ë²Ã¤¨¾®ÅÄµÞÀþ¤Î¿·²þ»¥¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¾®ÅÄµÞ¹¾¥ÎÅçÀþ¡¦JRÅì³¤Æ»Àþ¡¦¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´Àþ¤Î3Ï©Àþ¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬Æ±°ì¥Õ¥í¥¢¤Ç²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Éý°÷¤¬8m¤«¤é16m¤Ø³ÈÉý¤µ¤ì¤¿¼«Í³ÄÌÏ©¤Ç¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼ÔÆ°Àþ¤Î¸òºø¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢ÍøÊØÀ¤ä°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ûÂ¸¤Î¼«Í³ÄÌÏ©Æâ¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó1³¬²þ»¥¸ý¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢À°È÷¸å¤Ï12ÄÌÏ©¤¢¤Ã¤¿´ûÂ¸¤Î1³¬²þ»¥¸ý¤¬¡¢4ÄÌÏ©¤Ë½Ì¾®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª2027Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢2³¬²þ»¥¸ý¤È¥Û¡¼¥à¤ò·ë¤ÖÆî¸ýÉÕ¶á¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î»ÈÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©»ö¤Ï¡¢2028Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
