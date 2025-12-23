¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 ¥®¥éŽ¥¥Éー¥¬(½ÅÉðÁõ»ÅÍÍ)¡×¤¬GUNDAM SIDE-F¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î10Æü¤ËÀè¹ÔÈ¯ÇäÍ½Äê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Ñー¥¯Ê¡²¬¡×Æâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥¨¥ê¥¢¡ÖGUNDAM SIDE-F¡×¤Ë¤Æ¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 ¥®¥éŽ¥¥Éー¥¬(½ÅÉðÁõ»ÅÍÍ)¡×¤ò2026Ç¯1·î10Æü¤ËÀè¹ÔÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,850±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¡Ö¥®¥é¡¦¥Éー¥¬¡×¤ò½ÅÉðÁõ»ÅÍÍ¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£HG¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¿·µ¬Â¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥ó¥²¡¦¥Ö¥ëー¥ÎË¤¤ÎË¤¿È¤ÏÆÃ¼ì²Ã¹©¤Ç¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥Ú¥é¥ó¥È¡¦¥¿¥ó¥¯¤È¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶ー¤Ï¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ë²ÄÆ°¤·¡¢¥é¥ó¥²¡¦¥Ö¥ëー¥ÎË¤¤ÏË¤¿È¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û- GUNDAM SIDE-F (@gundamside_f) December 23, 2025
1·î10Æü(ÅÚ)
GUNDAM SIDE-FÀè¹ÔÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª
HG 1/144 ¥®¥é¥Éー¥¬½ÅÉðÁõ»ÅÍÍ
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
▶https://t.co/dg5odgHr79#¥¬¥ó¥×¥é #¥¬¥ó¥À¥à¥µ¥¤¥É¥¨¥Õ
⠀ pic.twitter.com/OaFz1LlvcD
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º