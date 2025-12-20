「置くだけで開運」人気占い師に聞いた「運の流れが良くなる」時計の形

運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







腕時計と運の密接な関係

イルミネーションで街がキレイな時期ですね。クリスマスやボーナス時期、自分にご褒美をと考えている人も多いのではないでしょうか？ 今回はアクセサリー感覚で購入する人も多い時計について、ぷりあでぃすさんからのお話。







「実は」時計は風水において超重要

時計は時を刻み続け、常に動いているアイテムですよね。風水において、常に動くアイテムは陽の気を持っており、さらに気を流してくれるので、時計は開運アイテムと言えます。部屋に置くだけで、腕に着けるだけで、気の停滞を防いでくれるでしょう。







部屋に置くなら「西側に」

時計を部屋に飾る場合ですが、風水では、数字にまつわるアイテムは西側に置くのがよいといわれており、時計もそれにならって西側に置くといいでしょう。もし秒針がカチカチ音のするタイプの時計なら、東側に置くのもOKです。いずれの場合もできれば、自分の頭より高い位置に飾るのがベストです。







引き寄せたい運でベストな形は異なります

対人関係や金運を円滑にしたい場合は、円盤や丸型がおすすめです。仕事運をアップさせたい人にはスクエア型が◎。安定を意味する形なので、地位を高めたい人などは取り入れるといいでしょう。



流行りのスマートウォッチでもOKです。ちなみに、家に置く時計は四角いと「角が立つ」という意味があるので、あまりおすすめできません。





(選んではいけない時計)

