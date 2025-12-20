【n.SSign】DOHAのスマホの中身を大公開♡〈ホリデースペシャル〉ホームパーティーの役割分担は必見！
n.SSignの連載企画がスタート！第6回目は、n.SSignのメインボーカル・DOHA（ドハ）が登場♡ 普段はなかなか見ることができないメンバーのスマホをのぞき見するこの企画。5つのチェックリストと季節のQ&Aを通して、n.SSignの“今”の素顔に迫ります。
5つのチェックリストで読み解く、等身大のDOHA
DOHAのスマホの中身を大公開！
1番好きな食べ物の写真から、旅の思い出が詰まった写真、さらにROBINから届いた“お題バトンリレー”まで。
5つのチェックリストでDOHAの等身大の魅力をお届けします♡
Check! 最近のお気に入りの1枚
「最近クッパをよく食べています！僕が1番好きな食べ物なのでたまに写真を撮りますㅎㅎ」
Check! 今設定しているロック画面
「LAに行ったとき、サンタモニカにも行ったんですが、上手に撮れたようなので背景にしました」
Check! 今使っているスマホケース
「最近は透明のケースを使ってるんです！薄くて、スマホを使うときに楽でいいと思います！」
【お題バトンリレー】ROBINからDOHAに質問！
ここからは、第5回に登場したROBINが、DOHAのスマホの中身について気になることを答えてもらいました。
Check! DOHAがメンバーたちに自慢したい写真を見せて！ by ROBIN
「SUNGYUNと釜山に行ったときの写真です！
釜山で本当に楽しい思い出をたくさん作れたので、自慢しようと思いますㅎㅎ」
〈ホリデースペシャル〉DOHAの“今”に迫るQ&A＋最新セルフィーも公開♡
もうすぐクリスマス！
ということで、ホリデー気分たっぷりな、DOHAのクリスマススペシャルトークをお届け♡
クリスマスの思い出や、メンバーとやってみたいクリスマスパーティー、さらにホームパーティーの役割分担まで。
Q&A形式のミニインタビューで、等身大のDOHAの魅力をCHECK！
Question 去年のクリスマスはどうやって過ごした？
「僕の記憶力があまり良くなくて…！多分『Love Potion』のカムバックの準備をしている時期なので練習していたと思います！」
Question クリスマスのお気に入りの写真を見せて！
「2022年のクリスマスに撮った写真です…！本当に丸いですよね！？」
Question n.SSignのメンバーとクリスマスパーティーをするなら、“何パーティー”をしたい？
「僕は“アイスクリームパーティー”がしたいんですㅎㅎㅎ」
Question メンバーとホームパーティーをするなら、それぞれの役割分担は？
料理
HUIWON、SUNGYUN
後片付け・皿洗い
KAZUTA
掃除
LAURENCE
おいしく食べる
HANJUN、DOHA、ROBIN
Question 今年のクリスマスプレゼントはサンタさんに何をお願いする？
「来年もウリCOSMOとn.SSignが一緒に幸せでいられますように！！！」
More! DOHAからクリスマスプレゼント！〈クリスマス版〉最新セルフィーをお届け♡
【お題バトンリレー】DOHA→HANJUN
DOHAから次回出演するHANJUNに「こんな写真を見せてほしい」とお題を出してもらいました。
HANJUNがCOSMOに見せたい写真を見せてください！
次回の更新は、1月20日（火）20:00！
