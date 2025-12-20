【n.SSign】DOHAのスマホの中身を大公開♡〈ホリデースペシャル〉ホームパーティーの役割分担は必見！

n.SSignの連載企画がスタート！第6回目は、n.SSignのメインボーカル・DOHA（ドハ）が登場♡ 普段はなかなか見ることができないメンバーのスマホをのぞき見するこの企画。5つのチェックリストと季節のQ&Aを通して、n.SSignの“今”の素顔に迫ります。

DOHAのスマホの中身を大公開！

1番好きな食べ物の写真から、旅の思い出が詰まった写真、さらにROBINから届いた“お題バトンリレー”まで。

5つのチェックリストでDOHAの等身大の魅力をお届けします♡

Check! 最近のお気に入りの1枚

「最近クッパをよく食べています！僕が1番好きな食べ物なのでたまに写真を撮りますㅎㅎ」

Check! 今設定しているロック画面

「LAに行ったとき、サンタモニカにも行ったんですが、上手に撮れたようなので背景にしました」

Check! 今使っているスマホケース

「最近は透明のケースを使ってるんです！薄くて、スマホを使うときに楽でいいと思います！」

【お題バトンリレー】ROBINからDOHAに質問！

ここからは、第5回に登場したROBINが、DOHAのスマホの中身について気になることを答えてもらいました。

Check! DOHAがメンバーたちに自慢したい写真を見せて！ by ROBIN

「SUNGYUNと釜山に行ったときの写真です！

釜山で本当に楽しい思い出をたくさん作れたので、自慢しようと思いますㅎㅎ」