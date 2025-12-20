º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤Îµð¿Í¡¦Ä¹Ìî¤¬¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¡¡ÊÔÀ®ËÜÉô»²Í¿¡¢Âç³Ø±¡¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é
¡¡µð¿Í¤Ï19Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¡Ê41¡Ë¤ÈÊÔÀ®ËÜÉô»²Í¿¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÇ¯1·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢¥¹¥«¥¦¥ÈÉô¤ä¹ñºÝÉô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡10·î14Æü¤Î°úÂà²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊýË¡¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢ÍýÏÀÅª¤ËÏÃ¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¾ÍèÅª¤Ê»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¡¢Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ç¤ÏÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¾Íè¤Îµð¿Í¤òÇØÉé¤¦ÍË¾¤Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤ä¡¢¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÄ´ºº¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¸½¤ì¡¢Îý½¬¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤â¤³¤Ê¤·¤¿¡£±ï¤Î²¼¤«¤é°¦¤¹¤ëµð¿Í¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊÂ¼°æ¡¡¼ù¡Ë