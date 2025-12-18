Snow Manの岩本照が、12月24日と25日の2夜連続で放送される『SASUKE2025～第43回大会～』（TBS系）の公式SNSに登場。出演者たちとの集合ショットが公開され、センターで見せた“ギャップ全開”の姿に注目が集まっている。

【画像】岩本照『SASUKE』出演者との集合ショット／岩本照のタンクトップ＆ハーフパンツのサンタコスプレ・メイキング映像

■パーマヘア×黒トレーニングウェア姿で笑顔を見せる岩本照

公開された写真には、『SASUKE2025～第43回大会～』に挑む出場者たちが勢ぞろい。岩本はその中央で、黒のトレーニングウェア姿のまましゃがんだ姿勢でダブルピースをきめ、にこやかな笑顔を浮かべている。

Snow Manの中でも高身長で、鍛え上げられた肉体が印象的な岩本だが、このショットでは周囲に合わせるように身を低くし、“ちょこん”とした姿を見せた。屈強なアスリートが並ぶ中で見せたそのポーズは、たくましさとのギャップを際立たせ、思わず目を引く1枚となっている。

ファンからは「アニキ達に囲まれて笑っている照くんを見るのが幸せ」「このビジュめっちゃ好きなやつ」「お兄ちゃんに囲まれたちいこいひーくんかわいすぎ」「宝物のような写真」「照センターかわいい」「みんな靴が泥まみれなの気になる」といった声が相次いで寄せられている。

■タンクトップ＆ハーフパンツのサンタ姿も話題！

同アカウントでは、クリスマスverのビジュアルも公開。岩本がタンクトップ＆ハーフパンツに帽子をかぶったサンタコスプレ姿で横たわり、両手で頬をツンとするショットも話題に。さらに、メイキング映像ではさまざまなポーズや表情を披露する様子も収められている。