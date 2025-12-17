【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア 古手川唯～ルームウェアver.～】 展開日未定

タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア 古手川唯～ルームウェアver.～」の商品化決定を発表した。展開日は未定。

本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」より、ルームウェア姿の「古手川唯」を、同社のプライズフィギュア「Desktop Cute」で商品化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本製品が発表され、紫色のセクシーなルームウェアを着た古手川唯を一足先に確認することができる。

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社