「To LOVEるダークネス」よりセクシーなルームウェア姿の古手川唯がプライズフィギュア「Desktop Cute」に登場決定！
【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア 古手川唯～ルームウェアver.～】 展開日未定
タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア 古手川唯～ルームウェアver.～」の商品化決定を発表した。展開日は未定。
本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」より、ルームウェア姿の「古手川唯」を、同社のプライズフィギュア「Desktop Cute」で商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本製品が発表され、紫色のセクシーなルームウェアを着た古手川唯を一足先に確認することができる。
【速報‼】Desktop Cute (デスクトップキュート)フィギュアより、- タイトートイズ (@Taito_Toys) December 17, 2025
『To LOVEるダークネス』の #古手川唯 がセクシーなルームウェア姿で登場決定❣
可愛さを身近に感じられる、座りポーズのフィギュアシリーズです❤
続報をお楽しみに！
#ToLOVEるダークネス #toloveru_d pic.twitter.com/L3tbfrepma
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社