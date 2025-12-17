直前までひっそりと…表参道イベント出演のKokiをステージ横でそっと見守る工藤静香

工藤静香も真剣に打ち合わせ

小春日和の晴天下、雪のような白い肌を惜しげもなく披露しているのは、モデルで俳優のKoki（22）である。

韓国初のスキンケアブランド『d’Alba（ダルバ）』のポップアップ「City of Glow by d’Alba」を２日後に控えた12月５日、東京・表参道でプレスデーが開催。Kokiは10月に同ブランドのブランドアンバサダーに就任していた。

「屋外ステージが設置されたOMOTESANDO CROSSING PARKは表参道の交差点に面しているとあって、大勢のスタッフやカメラが準備を進めている間も多くの行き交う人たちが『誰が来るんですか？』ってスタッフに聞いたりしていましたね。

彼女が真っ白なドレスで登場すると、若い女性から悲鳴のような歓声が上がっていました。女性が手を振ったら、Kokiも手を振って返していました。『スタイルすごい！ 細い』『肌、白っ！ 雪みたい』などと、驚きの声が上がっていました」（イベントを取材したカメラマン）

その直前、Kokiはショップ内で会見に応じ、司会者から「今年のクリスマスは？」と聞かれると、

「家族と一緒に温かく過ごしたいなと思っています。家族と一緒にクリスマスディナーを作ったり、プレゼントをまだ買えてないので、探しに行ったりとか、そういう温かい時間を過ごしたいなと思っています」

と話し、「クリスマスの思い出は？」の問いには、

「小さい時にサンタさんがいると信じていて、父が夜、寝た後にサンタさんになって登場してくれたんですけど、窓にコンコンコンって音がして、嬉しいではなくて、本当に叫びに変わってしまって（笑）」

と、父親である木村拓哉（53）との心温まる思い出を語った。その後、冒頭のように、フォトセッションのため屋外ステージに登場したが……。

「その直前まで、母親の工藤静香（55）さんがステージ横で、入念に打ち合わせを行っていたんです。黒で統一した大勢のスタッフの中に、一人だけ、メッシュの入った長いストレートヘアにマスク姿で、すごくスタイルの良い女性がいるなと思ったら、工藤さんでした。真剣な表情で、段取りを確認していたみたいです」（見物人の一人）

Kokiのマネジメントを手がける静香がイベントに同行するのは、当然といえば当然だが、思いがけない母娘共演に驚きの表情を浮かべる通行人は少なくなかった。

今年のクリスマスは、「家族と過ごしたい」ということだが、キムタクのサンタコスプレ、一度は見てみたいものである。