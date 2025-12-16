ÈþÍÆ¤«¤é¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç¡£AKB48 ¾®·ªÍ°Ê¡ß¿Íµ¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ´·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ
2025Ç¯10·î¤«¤é¿·Ï¢ºÜ¡ÖYUI¤È¥Ñ¥Õ¥§¡£¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿AKB48¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾®·ªÍ°Ê¤µ¤ó¡£2014Ç¯¤ËAKB48 Team 8¤ÎÅìµþÅÔÂåÉ½¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£2018Ç¯¡ÖTeacher Teacher¡×¤Ç½é¤Î¥»¥ó¥¿ー¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢2025Ç¯8·îÈ¯Çä¤ÎAKB4820¼þÇ¯µÇ°66th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh my pumpkin!¡×¤Ç¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢AKB48¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¤½¤ó¤Ê¾®·ªÍ°Ê¤µ¤ó¤È¡¢ufu.¡Ê¥¦¥Õ¡£¡Ë¤Ç3Ç¯´ÖÏ¢ºÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ´·î¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÆó¿Í¡£¥Á¥ç¥³°¦¤¬¶¯¤¤Ì´·î¤µ¤ó¤È¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¾®·ªÍ°Ê¤µ¤ó¤È¡¢ÂÎ·¿°Ý»ý¤äÈþÍÆ¤Î¤³¤È¤«¤é¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤³Ú¤·¤¤ÂÐÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
»Å»ö¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡£¿©¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
Q.¤ªÆó¿Í¤Ï¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÈþÍÆ¤äÂÎ·¿°Ý»ý¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾®·ª¤µ¤ó¡§»ä¤Ï¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤ÇËÜÅö¤Ï¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Ç¿ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤Ë¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ì´·î¤µ¤ó¡§¿©¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Ø°ì¿©Æþº²¡Ù¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ï¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¤ä¤ªÊÛÅö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤±¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®·ª¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤À¤«¤é»ä¤ÏºÇ¶á¤À¤È¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥¢¥µ¥¤ー¥Ü¥¦¥ë¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Q.º£Æü»£±Æ¤Ç12ËÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤ò»î¿©¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¥í¥±¤È¤«¤Ç¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ì´·î¤µ¤ó¡§»ä¤Ï¡¢¿©¤Ù²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÁ°¸å¤Î¿©»ö¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥Ç¥¶ー¥È¥³ー¥¹¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÁ´Éô¤Ç6»®～7»®¤°¤é¤¤¥Ç¥¶ー¥È¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÄ«¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¢Ãë¥µ¥é¥À¤ÇÌë¥Ç¥¶ー¥È¥³ー¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÁ°¸å¤Î¿©»ö¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤ÏÄ«¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï½µ7¡¢Á´Éô¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¥ªー¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Ç³ä¤Ã¤Æ¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÊ´Ëö¤òÆþ¤ì¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÃë²á¤®¤Þ¤ÇÁ´Á³¤ª¤Ê¤«¤¬¶õ¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¾®·ª¤µ¤ó¡§»ä¤âÄ´À°¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ï¤´ÈÓ¤ò1Æü3¿©¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡È¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¤é¿©¤Ù¤ë¡ÉÊý¤¬¤¤¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¤é¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤ò°ìÈÖ¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤éÂ¾¤Î¤â¤Î¤Ï·Ú¤á¤Ë¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È´Ö¿©¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì´·î¤µ¤ó¡§º£Æü¤Ï¤³¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¡£¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤è¤Í¡©
¾®·ª¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£»ä¤Ï¤½¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ãë¤´¤Ï¤ó¤Î¤È¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì´·î¤µ¤ó¡§¤½¤ì¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤â¤Í¡ª
Q.¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾®·ª¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ã¤ÆºÇ¶á¤À¤È¥¢¥µ¥¤ー¥Ü¥¦¥ë¤Ç¤¹¤«¡©
¾®·ª¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡¢¥¢¥µ¥¤ー¥Ü¥¦¥ë¤ÏºÇ¶á¤â¤¦¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ÈÓ¤À¤È¤ª¼÷»Ê¤È¤«±·¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£
Ì´·î¤µ¤ó¡§µû¤¬Â¿¤¤¡ª¡¡µû¤Î»é¼Á¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éÈþÍÆ¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡£
Ä²³è¤Ç¿´¤â¿ÈÂÎ¤âÀ°¤¦
Q.¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤ËÄ«³è¤È¤«¡¢½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾®·ª¤µ¤ó¡§ºÇ¶á¤Ï¡¢Ä«°ìÈÖ¤Ë¥³ー¥Òー¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì´·î¤µ¤ó¡§¤ª¤ª¡ª¡¡»ä¤âºÇ¶áÄ«¤Î¥³ー¥Òー¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£»éËÃÇ³¾Æ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£
¾®·ª¤µ¤ó¡§¤½¤³¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢±¿Æ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤ª»¶Êâ¤¬¤Æ¤éÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âº£Æü²¿Êâ¤¤¤¿¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¡¢ËèÆü1ËüÊâ¤¯¤é¤¤Êâ¤¯¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì´·î¤µ¤ó¡§¤·¤«¤â¤À¤Ã¤Æ¡¢1ËüÊâ¤âÊâ¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¤Ç¤ª»Å»ö¤Ç¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£
Q.²È¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤Ê¤É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾®·ª¤µ¤ó¡§²È¤À¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤È¥Ü¥Ç¥£ー¥¯¥êー¥àÅÉ¤Ã¤ÆµÓ¤Î¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏµÓ¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Þ¥Ã¥µー¥¸µ¡¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ì´·î¤µ¤ó¡§¤¨¡¢¤É¤³¤Î¥áー¥«ー¤Î¡©
¾®·ª¤µ¤ó¡§´Ú¹ñ¤Î¤Ç¤¹¡ª¡¡¿Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¥È¥²¥È¥²¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ·ìÎ®¤òÎ®¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ì´·î¤µ¤ó¤â¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ë¥¤¥áー¥¸¡£¥µ¥¦¥Ê¤È¤«¡£
Ì´·î¤µ¤ó¡§¥µ¥¦¥Ê¤¬ÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¹Ô¤¯¤È¤·¤Æ¤â¡¢Äã²¹¤Î¥µ¥¦¥Ê¤¯¤é¤¤¡ª¡¡¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢·ë¹½Ä²Æâ´Ä¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Æý»À¶Ý¤Î¥µ¥×¥ê¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¼Æ¦¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¡£
Q.Ëè½µ¡¢¤³¤ì¿©¤Ù¤ë¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ì´·î¤µ¤ó¡§ËèÄ«¡Ö¥ë¥ë¥ß¥ë¥¯¡×¤È¤¤¤¦È¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÊ´Ëö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤â¡¢¿¢ÊªÀ¤Î¡Ö¥½¥¤¡×¤Î¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ°ÊªÀ¤Î¡Ö¥Û¥¨¥¤¡×¤ÈÈ¾¡¹¤Î¤È¤¤â¤¢¤ë¤Ê¤É»È¤¤Ê¬¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÚÆù¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤±¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Û¥¨¥¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¢ÊªÀ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»ä¤Ï¤è¤¯¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ÏÀ¨¤¯¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆ°ÊªÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤Ã¤Æ¿¢Êª·Ï¤Î¤â¤Î¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²¤ÏÂè2¤ÎÇ¾¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬°¤¤¤ÈÈ©¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä²¤ÎÌäÂê¤¬Á´¿È¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ½Ð¤Á¤ã¤¦¡£Ä²Æâ´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½Âå¼Õ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢±ÉÍÜ¤ÎµÛ¼ý¤òÀµ¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®·ª¤µ¤ó¡§Ä²³è¤·¤Æ·ò¹¯Åª¤À¤È¡¢¿´¤Î·ò¹¯¤Ë¤â¤¤¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
Ì´·î¤µ¤ó¡§¤Þ¤¸¤Ç¤½¤¦¡ª
¾®·ª¤µ¤ó¡§¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤·¡¢¿Í¤ò¸«¤Æ¤Æ¤â¤Ê¤ó¤«¤³¤¦ÂÎ¤¬Èè¤ì¤Æ¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤«µ¤Ê¬¤¬Èè¤ì¤Æ¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤ÆÈ©¤Ë¤â½Ð¤Á¤ã¤¦¥¤¥áー¥¸¡£
Ì´·î¤µ¤ó¡§Ä²³è¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹â¤Î¿çÌ²¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ï¡Ö¹á¤ê¡×
Q.»Å»öÊÁ¡¢·ë¹½Ìë¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸½¾ì¤¬ÁáÄ«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾®·ª¤µ¤ó¡§¤É¤ó¤Ê¤Ëµ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¤Æ¤â¤É¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥á¥¤¥¯¤ÏÉ¬¤º¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤¹¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¡¢¥Ü¥Ç¥£ー¥±¥¢¤Ï¼¡¤ÎÆüÁá¤«¤Ã¤¿¤é»þÃ»¤ÇºÑ¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¿çÌ²¤âÂç»ö¤Ç¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤È¤«¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¿²¾²¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍî¤ÁÃå¤¯¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì´·î¤µ¤ó¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¾®·ª¤µ¤ó¡§¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥ìー¤È¤«¥ëー¥à¥¹¥×¥ìー¤ò¿²¾²¤Ë3ËÜ¤°¤é¤¤ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤ÎÌë¤Ï¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤È¤«¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤Æ¿²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¢¥éー¥à¤«¤±¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¿²¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì´·î¤µ¤ó¡§¹á¤ê¤Ã¤ÆÉû¸ò´¶¿À·Ð¤ËÀ¨¤¯ÎÉ¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¹á¤ê¤ò20Ê¬´ÖÓÌ¤®Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬´°Á´¤ËÍ¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¡¢»ä¤³¤Î´Ö³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤À¤«¤éÍ°Ê¤Á¤ã¤ó¤¬º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Profile
¾®·ªÍ°Ê
2014Ç¯¤ËAKB48 Team 8¤ÎÅìµþÅÔÂåÉ½¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£2018Ç¯¡ÖTeacher Teacher¡×¤Ç½é¤Î¥»¥ó¥¿ー¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢2025Ç¯8·îÈ¯Çä¤ÎAKB4820¼þÇ¯µÇ°66th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh my pumpkin!¡×¤Ç¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢AKB48¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£ºÇ¶á¤Ï½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤âÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£10·î¤«¤éufu.¡Ê¥¦¥Õ¡£¡Ë¤Ç¿·Ï¢ºÜ¡ÖYUI¤È¥Ñ¥Õ¥§¡£¡×¤â¥¹¥¿ー¥È
Ì´·î
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤Î¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Á¡ºÙ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Éー¥êー¤Ê¥á¥¤¥¯¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëSNS¡Ø#Ì´·î¥á¥¤¥¯¡Ù ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÅ¹Æ¬¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê10Âå～20Âå¤Î¼ã¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤¬¸ü¤¤¼¡À¤Âå¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëSNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï20Ëü±Û¤¨¼ñÌ£¤Ï¥¹¥¤ー¥Ä½ä¤ê¤Ç¡¢Ç¯´Ö¿ô½½Ëü±ß¤ò»È¤¦¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢ÍÌ¾¥·¥ç¥³¥é¥È¥êー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ç¥³¥é¤ÎÈÎÇä¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢ufu.¡Ê¥¦¥Õ¡£¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ
Photo¡¿郇ß·ÏÂÇ·¡Ê¤Þ¤¤¦¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿ÂçÍ§Þ«²ð¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿Ì´·î¡Ê¥¹¥êー¥Ôー¥¹¡Ë
°áÁõ¶¨ÎÏ¡¿rienda(¥ê¥¨¥ó¥À)