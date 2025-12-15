「キタコレ」の略語は？Xで見たことあるかも！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

「キタコレ」の略語はなんでしょうか？

正解は「ktkr」でした！

ktkrはネット上で使われている表現で、大きな発表や待ちわびていた出来事に対して興奮していることを示すために使います。

日本の大型掲示板5ちゃんねる（旧2ちゃんねる）をはじめとするネットの住人が、いかに早くタイピングしてレスできるかと考えたときに、アルファベットの「kitakore」を短縮して、母音のみを並べた「ktkr」と書き込む人が現れたことが由来なんだとか。

ほかにも、このようなネット用語で、kwsk（クワシク）やgkbr（ガクブル）などがありますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『実用日本語表現辞典』

・『ハッピーメール』