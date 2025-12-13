º´Æ£·ò¡õ¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡Ù¥í¥±ÃÏ½ä¤ê¥É¥é¥¤¥Ö¡¡ÈäÏª¤·¤¿¡È¥¬¥ÁºÆ¸½¡É¤Ë»ëÄ°¼Ô¶½Ê³¡ÖºÇ¹â¡×
¡¡2025Ç¯12·î8Æü¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢º´Æ£¤¬´ë²è¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Î¥í¥±ÃÏ¤ò½ä¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ëº´Æ£·ò¡õ¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¡¡¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡Ù¤Î¥¬¥ÁºÆ¸½¤â
¡¡º£²óÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖTAKERU NO PLAN DRIVE ¡ÚGLASS HEART ÊÔ¡Û #1¡×¤Ï¡¢º´Æ£¤òÌþ¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¿ÀÌÚ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë´ë²è¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ÏÌó5Ç¯Á°¤Ë¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖTAKERU NO PLAN DRIVE¡×#1
¡¡Æ°²èËÁÆ¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦º´Æ£¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë°ìÂæ¤Î·Ú¥Ð¥ó¤¬Ää¤Þ¤ë¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦º´Æ£¤Ë¡¢¿ÀÌÚ¤Ï¼ÖÆâ¤«¤é¡Ö¤ªÈè¤ì¡ª¡¡¡¡¸µµ¤¤·¤Æ¤¿¡©¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯À¼¤ò³Ý¤±¤ë¡£¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£YouTube¤ÎÂè°ìÃÆ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤è¤ê¡¢ÈùÌ¯¤Ë¼Ö¤¬·ÚÎÌ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ëº´Æ£¤Ë¡¢¿ÀÌÚ¤Ï¡Ö¼Ö¤Îµ»½Ñ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤¬½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢ÁáÂ®½ÐÈ¯¡£¹Ô¤Àè¤Ï¿ÀÌÚ¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¡ÈNO PLAN DRIVE¡É¤Î¥¹¥¿ー¥È¤À¡£¼ÖÆâ¤Ç¶á¶·¤òÏÃ¤¹2¿Í¡£¿ÀÌÚ¤¬ºÇ¶á½Ð³Ý¤±¤¿¤«Ê¹¤¯¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡£²È¤Ë¤¤¤ë¤Í¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç³°½Ð¤ë¤Î¤ÏÆæ²ò¤¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤È´°Á´¤Ê¤ë¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËºÇ½é¤ÎÌÜÅªÃÏ¤ËÅþÃå¡£¿ÀÌÚ¤¬º£²ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ½ä¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÀ¾¾ò¼ë²»¡ÊµÜ粼Í¥¡Ë¤ÎÌÜÀþ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡È¼ë²»¥«¥á¥é¡É¤âÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬½ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥í¥±ÃÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¡£
¡¡¤È¤¤¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¹â²Í²¼¤Ç¼Çµï¤ÎºÆ¸½¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ§ÀÚ¤Î·ÙÊó²»¤¬ÌÄ¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥é¥¯¥ë¤¬¡£¼Çµï¤ÎºÆ¸½¤ò¿ÀÌÚ¤¬ºÅÂ¥¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¤â¤¦¤ä¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¡ÊºÆ¸½¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤ò²¶¤¬»£¤ëÊý¤¬¤Þ¤À¤ï¤«¤ë¡£²¶¤ò»£¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¸À¤¦º´Æ£¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÀÌÚ¤Ï¤½¤ó¤Êº´Æ£¤ò¾å¼ê¤¯Í¶Æ³¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Î¥Ã¤Æ¤¤¿º´Æ£¤¬·Ú¤¯¼Çµï¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÊª¤À¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¿ÀÌÚ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡È¼ë²»¥«¥á¥é¡É¤³¤ÈGoPro¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Óº´Æ£¤Ë¼Çµï¤µ¤»¤ë¿ÀÌÚ¡£¼«Ê¬¤Ï¼ë²»¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤Ã¤ÆÆ§ÀÚ¤òÅÏ¤ê½ª¤¨¡¢ËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¼¡¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡²óÍ½¹ð¤ò¤·¤ÆÆ°²è¤Ï½ªÎ»¡£¼¡²ó¤Ï¤É¤Î¥·ー¥ó¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ±Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿ÀÌÚ¤¯¤ó¤Ï·ò¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¹¥¤¡ª¡ª¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤³¤Î´Ø·¸Â³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤è¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¹â¶¶°´¡Ë