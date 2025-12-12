VANILLABEANS×dari Kのコラボが実現♡特別発酵で生まれた3種の新タブレット

横浜発のクラフトチョコレートブランドVANILLABEANSから、京都発のチョコレートブランドdari Kとのコラボによって誕生した3種のタブレットショコラが登場します。注目を集める“特別発酵”という手法で、素材の香りをカカオに移した個性豊かな味わいを実現。コブミカンやジンジャーを使ったユニークな発酵チョコレートや、カカオ本来の華やかな香りを楽しめる一枚まで揃い、食べ比べも楽しめるラインアップです。冬のギフトにも自分ご褒美にもぴったりな新作をぜひチェックしてみてください♪

特別発酵が生み出す3種の新フレーバー

チョコレートの新しい発酵手法として注目される“特別発酵”。カカオ豆を副素材とともに発酵させることで、素材の香りを豆に移し、奥行きのある風味を生み出す技術です。

今回のコラボでは、インドネシアのカカオ農家と協業するdari Kの知見を活かし、「コブミカン」と「ジンジャー」を使った特別発酵チョコレートを開発。

さらに、酸味を抑えて仕上げた「インドネシア65」もラインアップに加わり、3種それぞれが異なる風味の広がりを楽しめる仕上がりになっています。

3つのタブレットショコラを詳しく紹介

価格：864円（税込）

コブミカンとともに発酵させた特別発酵カカオを使用。爽やかでスパイシーなコブミカンの香りが広がる一枚です。

販売開始：2025年12月18日(木)～

取扱店舗：みなとみらい本店／川崎店／HAMMERHEAD／BAYSIDE／ROASTERY TOKYO／新横浜店／オンラインショップ

価格：864円（税込）

ジンジャーとともに発酵させたカカオを使用。加工時にはパチパチ弾けるキャンディーを加え、ジンジャエールのような刺激が特徴です。

販売開始：2025年12月18日(木)～

取扱店舗：みなとみらい本店／川崎店／HAMMERHEAD／BAYSIDE／ROASTERY TOKYO／テラスモール湘南店／新横浜店／オンラインショップ

タブレットショコラ・インドネシア65



価格：864円（税込）

65%カカオで、柔らかな酸味と華やかな香りが楽しめるタブレット。発酵時間を調整し、酸味を抑えたマイルドな味わいに仕上げています。

販売開始：2025年12月18日(木)～

取扱店舗：みなとみらい本店／川崎店／HAMMERHEAD／BAYSIDE／ROASTERY TOKYO／新横浜店／横浜高島屋店／オンラインショップ

ワークショップで特別発酵を体験

新作発売に合わせ、VANILLABEANSでは特別発酵の魅力を深く知れるワークショップを開催。

カカオの基礎知識や特別発酵豆の試食に加え、実際のチョコレート作りも体験できます。2026年1月の開催日には、スペシャルゲストとしてdari Kのメンバーやカカオ農家も参加予定。

ここでしか聞けない発酵の裏側を楽しめる貴重な機会です。

特別発酵の奥深さを味わう冬に♡

VANILLABEANSとdari Kのコラボレーションは、チョコレートの奥深さと発酵の新たな可能性を感じさせてくれます。

素材の香りを引き出す特別発酵ならではのテイストは、食べ比べるほどに魅力が増すはず。気軽に楽しめる価格帯もうれしいポイントです♪

さらにワークショップでは、体験を通じてカカオの世界をより深く知ることができます。冬のお楽しみとして、ぜひ新作タブレットとともに味わってみてください♡