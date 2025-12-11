この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アラフィフ向けプチプラファッション情報を発信するYouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が、「【しまむら】アラフィフ必見！顔のくすみを飛ばすなら「ミント」が正解◎プチプラなのに華やかになるニット #アラフィフファッション #しまむら購入品 #しまむら #しまパト #しまむらパトロール」と題した動画を公開しました。今回は、顔色を明るく見せるしまむらのミントカラーニットを紹介しています。

動画で紹介されたのは、しまむらの「VネックニットPOナガ」（税込1,969円）。出演者のゆかりん氏は、普段はベージュや黒、白といったベーシックな色を選びがちだと語ります。しかし、きれいな色の服を戦略的に選ぶという整理収納アドバイザー・鈴木久美子氏の話に影響を受け、今回このカラーニットに挑戦したと明かしました。

このニットは、ふんわりとした毛足のある素材感が特徴。ゆかりん氏は、アラフィフ世代が気になる顔のくすみを飛ばしてくれるような、きれいなミントカラーを高く評価しています。深めのVネックが首元をすっきりと見せ、シンプルなデザインながらも華やかな印象を与える一枚です。

普段カラーアイテムを取り入れない方でも、プチプライスで挑戦しやすいのが魅力です。冬のコーディネートがマンネリ化してきたと感じる方は、顔周りを明るくするミントカラーのニットを取り入れてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:06

しまむら購入品「ミントカラーのニット」紹介
00:42

商品の詳細情報（商品名、価格）
01:01

普段選ぶ洋服の色と、今回カラーニットを選んだ理由
03:40

実際に着用した際のサイズ感とシルエット

