この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アラフィフ向けプチプラファッション情報を発信するYouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が、「【しまむら】アラフィフ必見！顔のくすみを飛ばすなら「ミント」が正解◎プチプラなのに華やかになるニット #アラフィフファッション #しまむら購入品 #しまむら #しまパト #しまむらパトロール」と題した動画を公開しました。今回は、顔色を明るく見せるしまむらのミントカラーニットを紹介しています。



動画で紹介されたのは、しまむらの「VネックニットPOナガ」（税込1,969円）。出演者のゆかりん氏は、普段はベージュや黒、白といったベーシックな色を選びがちだと語ります。しかし、きれいな色の服を戦略的に選ぶという整理収納アドバイザー・鈴木久美子氏の話に影響を受け、今回このカラーニットに挑戦したと明かしました。



このニットは、ふんわりとした毛足のある素材感が特徴。ゆかりん氏は、アラフィフ世代が気になる顔のくすみを飛ばしてくれるような、きれいなミントカラーを高く評価しています。深めのVネックが首元をすっきりと見せ、シンプルなデザインながらも華やかな印象を与える一枚です。



普段カラーアイテムを取り入れない方でも、プチプライスで挑戦しやすいのが魅力です。冬のコーディネートがマンネリ化してきたと感じる方は、顔周りを明るくするミントカラーのニットを取り入れてみてはいかがでしょうか。