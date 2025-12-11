アラフィフ必見！しまむらの″1969円″プチプラ高見えのミント色ニット
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
アラフィフ向けプチプラファッション情報を発信するYouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が、「【しまむら】アラフィフ必見！顔のくすみを飛ばすなら「ミント」が正解◎プチプラなのに華やかになるニット #アラフィフファッション #しまむら購入品 #しまむら #しまパト #しまむらパトロール」と題した動画を公開しました。今回は、顔色を明るく見せるしまむらのミントカラーニットを紹介しています。
動画で紹介されたのは、しまむらの「VネックニットPOナガ」（税込1,969円）。出演者のゆかりん氏は、普段はベージュや黒、白といったベーシックな色を選びがちだと語ります。しかし、きれいな色の服を戦略的に選ぶという整理収納アドバイザー・鈴木久美子氏の話に影響を受け、今回このカラーニットに挑戦したと明かしました。
このニットは、ふんわりとした毛足のある素材感が特徴。ゆかりん氏は、アラフィフ世代が気になる顔のくすみを飛ばしてくれるような、きれいなミントカラーを高く評価しています。深めのVネックが首元をすっきりと見せ、シンプルなデザインながらも華やかな印象を与える一枚です。
普段カラーアイテムを取り入れない方でも、プチプライスで挑戦しやすいのが魅力です。冬のコーディネートがマンネリ化してきたと感じる方は、顔周りを明るくするミントカラーのニットを取り入れてみてはいかがでしょうか。
ゆかりんが40代50代向けUNIQLOしまむらGU上品カジュアルコーデ配信中！ コメントはすべて返信しますˊᵕˋ⑅ 頑張って更新するのでチャンネル登録お願いします♪