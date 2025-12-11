この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「数字で語る、会社のホンネ」が、「【赤字3期連続】電通に一体なにが？博報堂はずっと黒字なのに…広告代理店比較」と題した動画を公開。日本の広告業界を牽引する電通と博報堂を比較し、平均年収では電通が上回る一方で、なぜ電通だけが3期連続の赤字に陥る見通しなのか、その財務構造の謎を解き明かしている。



動画ではまず、両社の基本的な情報を比較。就職人気ランキングでは博報堂が上位につける一方、平均年収では電通が約1,507万円、博報堂が約1,091万円と、電通が400万円以上の差をつけていることが示される。しかし、業績に目を向けると状況は一変する。博報堂が毎年数百億円規模の黒字を安定して計上しているのに対し、電通は2023年、2024年と最終赤字を記録し、2025年も赤字となる見通しだという。



この「高年収なのに赤字」という矛盾の鍵は、電通の海外事業にあると解説される。動画によると、電通の赤字の主な原因は、本業の儲けを示す「調整後営業利益」ではなく、海外事業の不振に伴う「減損損失」という会計処理によるものだ。「減損」とは、投資した事業や資産が期待したほどの収益を上げられなくなった際に、その価値を帳簿上で引き下げる処理を指す。電通は海外企業を積極的に買収して事業規模を拡大してきたが、それらの事業が伸び悩んだ結果、数千億円規模の減損損失を計上せざるを得なくなり、これが最終的な赤字につながっているのだ。



一方で、国内事業に絞れば、電通の収益力は博報堂を上回り、4年連続で過去最高を更新するなど好調を維持している。動画は、単純な黒字・赤字という結果だけでなく、その背景にある事業規模や海外展開戦略、財務構造の違いを理解することが、企業の実態を正しく評価する上で重要であると結論付けている。電通はリスクを伴う積極的な海外投資で成長を目指し、博報堂は国内を軸に堅実な経営を続けるという、両社の戦略の違いが浮き彫りになる内容だ。