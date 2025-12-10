「近畿地方のある場所について」の背筋によるホラー小説「口に関するアンケート」が映画化され、2026年に公開されることが決定した。主演を板垣李光人、監督を清水崇が務める。

心霊スポットとして知られる墓地で大学生たちが肝だめしをした翌日、そのうちの一人が忽然と姿を消す。残された手掛かりは、墓地を訪れた５人の大学生による不可解な証言だけ。“あの夜”に、いったい何が起きていたのだろうか？

原作小説は、手のひらにのるほどの小さなサイズで2024年9月に刊行。その異様なサイズ感と不気味な表紙、内容が想像できないタイトルで注目を集め、60ページという短さながら底知れぬ恐怖と衝撃を体験できる一作として累計32万部を超えるベストセラーとなった。

映画化に際して主演の板垣、原作者の背筋、清水監督、プロデューサーの田口生己からコメントが到着。主演の板垣は、原作を読んで「自分が抱くホラー小説の概念が覆された」といい、「原作から感じた、あの衝撃的な感覚を映画を観た方々にも味わっていただきたい」と自信を見せている。原作者の背筋はホラーのフィールドで数々の作品を作ってきた清水監督に対し、「根底に流れる哲学は同じながらも、色々な描き方で恐怖を表現する監督。その手にかかったとき、『口に関するアンケート』はどのような映画になるのか。ファンとして、原作者として想像が止まりません」と期待を寄せている。

『口に関するアンケート』

2026年全国ロードショー

配給：ワーナー・ブラザース映画

コメント全文

＜清水 崇(監督)コメント＞

映画監督の清水崇といいます。まず背筋さんの原作を映画化って依頼を受けて、思いました。何故、僕なんだろう?こんな小さな薄い本で!?って……でも背筋さんの世界に触れてみたかったし、板垣くんとも組んでみたかったので、引き受けました。……今思えば、あれがいけなかったのかもしれません……シンプルで短く“読み物でこそ!”の原作を、長編映画として見応えあるものに仕立て直したくて、原作を読んだ方にも読んでない方にも楽しんで欲しくて、脚本家の山浦さんやプロデューサー陣と打合せを重ねました。背筋さんにも意見を聴きながら……それはもぅ…楽しくて楽しくて………

撮影は、思いのほか順調で、有意義な体験でした。……あっやっぱり、全部お話しなくちゃいけませんよね?……でもそれは映画を観ていただく方の楽しみを奪いかねないので、僕はこの辺で……映画を最後までお楽しみいただけたら幸いです。では、もぅいきますね

© 2026 映画「口に関するアンケート」製作委員会