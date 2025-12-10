MAZZEL・TAKUTO デビュー前にちゃんみな、Nissyのバックダンサーに 10年の努力が実った高校時代を振り返る「ダンス漬けでした」
アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00〜17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。
11月21日（金）、28日（金）放送ゲストは、SKY-HI（スカイハイ）さんが代表取締役CEOをつとめる「BMSG（ビーエムエスジー）」の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のリーダー・TAKUTOさんです。
この記事では21日（金）の模様をお届けします。デビュー前からダンサーとして活躍してきたTAKUTOさんに、ダンサーとして初仕事をした当時を振り返っていただきました。
MAZZELは、BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ。オーディションドキュメンタリー番組「MISSIONx2（ミッション・ミッション）」から誕生し、2023年5月にメジャーデビュー。KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIの8人が集結し、高いパフォーマンス力と独自の世界観で注目を集めています。
11月26日に4thシングル「Only You」をリリース、12月24日（水）にはライブBlu-ray＆DVD「MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”」をリリース予定。
――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。TAKUTOさんの1つ目のモーメントは「2006年、母の影響で初めてダンスレッスンを受ける」でした。
こっちのけんと：続いて、TAKUTOさんの人生2つ目のモーメントは。
TAKUTO：「2016年、初めてお仕事としてバックダンサーのお話をいただく」です。
こっちのけんと：おお！ もう仕事になったんですか。ダンスを習ってから10年後、18歳とかですか？
TAKUTO：そのぐらいですね。
こっちのけんと：これはどんなお仕事だったんですか？
TAKUTO：アーティストさんのMV（ミュージックビデオ）でバックダンサーとして出演する、というのを初めて、ちゃんとオファーとしてやらせていただいて。
こっちのけんと：すごいですね。どうやってオファーが来るんですか？
TAKUTO：ダンスの外部イベントとかにもチームでとかで出演していくなかで、どんどん人脈を広げていって、そこで繋がった方に（紹介していただいた）っていう感じです。
こっちのけんと：仕事になるまでってめちゃくちゃ大変でしたよね。すごい、しかもこの最初のお仕事が作品として残っているのがいいですね。
TAKUTO：そうなんですよね。MVとして残ると、復習というか、大人になってからも見られるし。
こっちのけんと：当時、他にもバックで踊ったアーティストさんがいるそうです。ちゃんみなさんとかNissy（西島隆弘）さんとか。やっぱりすごいですね！ 当時、高校生だから学校通いながら？
TAKUTO：そうですね。この当時、初めて（お仕事を）いただいたときは学校に通いながらでした。
こっちのけんと：もう高校のヒーローだったんじゃないですか。部活は何かやられていましたか？
TAKUTO：一切入らず、もうダンス漬けで。中学校のときに一瞬、部活に絶対入らなきゃいけないというのがあったんで、環境科学部っていうのに入りました。（まったくジャンルが違うので）一番ダンスに集中できる部活かなと思って。
番組では他にも、ダンスを始めたきっかけや幼少期の思い出などについて語る場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT
放送日時：毎週金曜 17:00〜17:25
パーソナリティ：こっちのけんと
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/moment/
番組公式X：@TFM_THEMOMENT https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12632
