「俺って優しいからさ」それ、本当？自己満足の気遣いと本物の優しさの“違い”
優しい男性が好きな女性は多いはず。
でも実際には、“優しさを口にする男性”ほど、
いざ付き合ってみると「思っていたのと違う」と感じるケースも少なくありません。
そこで今回は、よくある「優しさアピール男子」の行動をもとに、
“自己満足の気遣い”と“本当の思いやり”を見分けるポイントを紹介します。
優しさを“説明”する男性は要注意
本当に優しい人は、自分で優しさを語りません。
ところが、優しさアピール男子は「前の彼女にもよく褒められた」と、言葉で印象づけようとしがち。
これは“相手を思う行動”より“自分を良く見せたい気持ち”が優先しているだけかもしれません。
実際の行動が伴っているかどうかが、見極めの第一歩になります。
あなたの都合より「自分の気遣い」を優先してしまう
自己満足の優しさは、しばしば“押しつけ”に変わります。
断っているのに「迎えに行くよ」と強引に来る、「相談してないのにアドバイスを長々と語る」などは、
一見優しいようで、受け取る側の気持ちが置いてきぼりになりがち。
相手を思いやる本物の優しさは、あなたのペースや感情を尊重しながら寄り添うものです。
本当に優しい男性は、あなたの“変化”にさりげなく気づく
自己満足の優しさが“自己アピール中心”なのに対し、本物の思いやりは“観察力”に現れます。
表情の曇りや声色の変化に気づいて「無理してない？」とさりげなく声をかけてくれる。
困っている時は、言葉より行動でそっと支えてくれる。
そういう男性こそ本当に優しく、あなた自身をしっかり見ている証拠です。
優しさを前面にアピールしてくる男性に出会った時こそ、
実際に行動が伴っているかをしっかり観察してみてくださいね。
