「過小評価されている」屈辱の“途中出場・途中交代”を味わった日本代表MF、強豪マンC戦の躍動ぶりを現地メディアが称賛！「たった７億円だったのには驚かされる」
試合には敗れた。４連敗で降格圏と厳しい状況だ。それでも、強敵マンチェスター・シティを相手に２点ビハインドから追いつき、ポイント獲得に迫ったことは朗報だろう。
田中碧が所属するリーズは、11月29日のプレミアリーグ第13節で、シティに２−３で敗れた。終了間際のアディショナルタイムの失点が悔やまれるものの、強豪相手の善戦は復調への期待を感じさせている。
ほぼフル出場した田中にも賛辞だ。パスを奪われて決勝点につなげられたことへの苦言はあったが、専門サイト『Leeds United News』は30日、田中のパフォーマンスを称賛した。
同メディアは田中が『FotMob』のレーティングでチーム２位だったことや、守備での貢献やタックル、デュエル勝利がチームトップないしトップタイだったことなどを紹介。「タナカは卓越していた」とたたえている。
「2024年夏にデュッセルドルフがタナカの見返りにたった350万ポンド（約７億円）しか望まなかったことにまだ驚かされる。彼はデュエル勝利７回とリーズのトップを記録した。だが、もっと良かったのは、誰よりも多くタックルで勝っている。タナカのパフォーマンスは過小評価されている。（次戦の）チェルシー戦でタナカが先発すべきなのは疑いない」
「シティ戦を生かしてアドバンテージとし、チェルシー戦に向けてチーム内での立場を強固にした選手がいるとすれば、それはタナカだ。特に、ショーン・ロングスタッフが少なくとも４週間の負傷離脱となるだけになおさらだろう」
23日のアストン・ビラ戦では、２枚目のイエローカードを懸念したダニエル・ファルケ監督の判断で、途中出場・途中交代という屈辱を味わっていた田中。チェルシーにリバプールと強豪相手との連戦でさらに評価を高めていけるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大惨事だ」「信じられない」“アジア２位”の強豪がFIFAランク142位に衝撃の敗戦！まさかの予選敗退に海外騒然「最強クラスに勝つとは…」
田中碧が所属するリーズは、11月29日のプレミアリーグ第13節で、シティに２−３で敗れた。終了間際のアディショナルタイムの失点が悔やまれるものの、強豪相手の善戦は復調への期待を感じさせている。
ほぼフル出場した田中にも賛辞だ。パスを奪われて決勝点につなげられたことへの苦言はあったが、専門サイト『Leeds United News』は30日、田中のパフォーマンスを称賛した。
同メディアは田中が『FotMob』のレーティングでチーム２位だったことや、守備での貢献やタックル、デュエル勝利がチームトップないしトップタイだったことなどを紹介。「タナカは卓越していた」とたたえている。
「シティ戦を生かしてアドバンテージとし、チェルシー戦に向けてチーム内での立場を強固にした選手がいるとすれば、それはタナカだ。特に、ショーン・ロングスタッフが少なくとも４週間の負傷離脱となるだけになおさらだろう」
23日のアストン・ビラ戦では、２枚目のイエローカードを懸念したダニエル・ファルケ監督の判断で、途中出場・途中交代という屈辱を味わっていた田中。チェルシーにリバプールと強豪相手との連戦でさらに評価を高めていけるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大惨事だ」「信じられない」“アジア２位”の強豪がFIFAランク142位に衝撃の敗戦！まさかの予選敗退に海外騒然「最強クラスに勝つとは…」