「言われてみてえ〜！」死ぬまでに彼女に言われたいセリフ４つ
女性が男性に言われたいセリフがあるように、男性にも女性に言われたいセリフがあります。
そこで今回は死ぬまでに、彼氏が彼女に言われたいセリフをご紹介します。
彼の心をもっと夢中にさせるためにも、ぜひ言ってみてください！
｜「幸せだよ」
照れくさくて言いづらいセリフでもありますが、「幸せ」なんて言われたら、自分まで幸せな気持ちになるという人が多いんです。
「あなたと付き合えて幸せだよ」「あなたがそばにいてくれることが幸せだよ」と素直に気持ちを伝えてみましょう。
｜「したいな…♡」
男性は女性に誘われると一気にスイッチが入ってしまうもの。
自分から誘うのは結構勇気がいりますが、たまには自分から誘ってみてはいかがでしょうか？
「自分を求めてくれている」と彼が思えば、甘い時間を与えてくれるでしょう♡
ただ、伝えるときには「あなたとだからしたい」という気持ちを伝えるのが大切です。
｜「こんなに〇〇したの初めて」
「こんなにドキドキしたの初めて」「こんなに楽しかったデートは初めて」など。自分が特別のように言われるのが好きな人が多いです。
ストレートに「楽しかったね」「かっこいいね」と伝えるよりも、「〇〇くんが一番」だということを強調するのがポイント。
あなたのセリフにキュンキュンして、今までよりもっと大切にしてくれるでしょう！
｜「愛してる」
やっぱり愛の言葉は偉大です。
「大好き」という言葉ではなく、それよりもっと愛情を感じられる「愛してる」と言われたい男性も多くいるんです。
女性から「愛してる」なんて言われたら、思わず彼も赤面してしまうかも！？
普段愛の言葉を伝えられていない人は、特別な日に「愛してる」と告白してみてはいかがでしょうか♡
今回は男性が言われてみたいセリフをご紹介しました。
彼の心をもっと自分に夢中にさせるためにも、４つのセリフを言ってみてください♡
彼はもっとあなたに夢中になってくれるかも！？
🌼多分無意識にやってます。男性が大本命にだけするスキンシップ