アニメ『ひみつのアイプリ』映画化！ 特報映像＆ムビチケ情報到着
プリティーシリーズ最新作『ひみつのアイプリ』の劇場作品『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』が2026年3月13日（金）に公開することが決定！ 特報PV映像とキービジュアルが到着した。
☆ムビチケイメージなど関連画像をチェック！（写真5点）＞＞＞
2024年4月から放送がスタートした「プリティーシリーズ」最新作『ひみつのアイプリ』は、タカラトミーアーツとシンソフィアが共同開発したキッズアミューズメントゲームを原作とするアニメ作品。
主人公・青空ひまりと星川みつきが ”ひみつの世界” 「アイプリバース」を舞台にあこがれのアイドルプリンセス「アイプリ」として仲間たちと様々なライブを繰り広げる物語だ。
このたび、『ひみつのアイプリ』の劇場作品、『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』が、2026年3月13日（金）より全国の映画館にて公開されることが決定♪
本作は「まんかい！いっしょにライブたいけん！」と題し、すべての上映で「声出しOK」の参加型ライブ上映となる。（※一部上映を除く）
キラキラなアイプリたち大集合のライブでプリトモのみんなと笑顔まんかい！ 映画館の大きなスクリーンで、ぜひいっしょに声を出して楽しんじゃおう。
2025年11月29日（土） パシフィコ横浜国立大ホールで開催された『プリティーシリーズ Crossing Live 2025』 昼の部のラストに、会場にて初公開された本特報PV映像は、アイプリへの「だいすき」の詰まったスペシャルな映像。
特報内ではひまり・みつきの新規カットも！ ぜひチェックしてみてね。
また、『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』公式サイト、公式Xがオープン。最新情報はここでチェックしていこう！
そして特典付きムビチケ前売り券が2025年11月30日（日）より販売が始まっている。
第1弾特典である「キービジュアルデザイン特製クリアファイル」が貰えるムビチケカードは、全国の映画館（一部劇場を除く）にて2025年11月30日（日）より順次販売が開始されている。「キービジュアルデザイン特製クリアファイル」はなくなり次第終了の数量限定となってるので注意しよう。
（C）T-ARTS/syn Sophia/AIPRI MOVIE PROJECT 2026
☆ムビチケイメージなど関連画像をチェック！（写真5点）＞＞＞
2024年4月から放送がスタートした「プリティーシリーズ」最新作『ひみつのアイプリ』は、タカラトミーアーツとシンソフィアが共同開発したキッズアミューズメントゲームを原作とするアニメ作品。
主人公・青空ひまりと星川みつきが ”ひみつの世界” 「アイプリバース」を舞台にあこがれのアイドルプリンセス「アイプリ」として仲間たちと様々なライブを繰り広げる物語だ。
本作は「まんかい！いっしょにライブたいけん！」と題し、すべての上映で「声出しOK」の参加型ライブ上映となる。（※一部上映を除く）
キラキラなアイプリたち大集合のライブでプリトモのみんなと笑顔まんかい！ 映画館の大きなスクリーンで、ぜひいっしょに声を出して楽しんじゃおう。
2025年11月29日（土） パシフィコ横浜国立大ホールで開催された『プリティーシリーズ Crossing Live 2025』 昼の部のラストに、会場にて初公開された本特報PV映像は、アイプリへの「だいすき」の詰まったスペシャルな映像。
特報内ではひまり・みつきの新規カットも！ ぜひチェックしてみてね。
また、『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』公式サイト、公式Xがオープン。最新情報はここでチェックしていこう！
そして特典付きムビチケ前売り券が2025年11月30日（日）より販売が始まっている。
第1弾特典である「キービジュアルデザイン特製クリアファイル」が貰えるムビチケカードは、全国の映画館（一部劇場を除く）にて2025年11月30日（日）より順次販売が開始されている。「キービジュアルデザイン特製クリアファイル」はなくなり次第終了の数量限定となってるので注意しよう。
（C）T-ARTS/syn Sophia/AIPRI MOVIE PROJECT 2026