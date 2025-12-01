セブンイレブンが「ちいかわ」とコラボキャンペーン開催！「ちいかわと冬をたのしんじゃお！」
2025年12月2日(火)からセブンイレブンでは「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブンイレブン×ちいかわ」がスタート。「ちいかわ」の作中に登場する食べ物をイメージした商品を中心に15品を発売。また、対象商品を購入して応募すると抽選でオリジナル商品が当たるキャンペーンも実施する。
■おにぎり、中華まん、お菓子まで「ちいかわ」三昧！
「ちいかわ」は「日本キャラクター大賞2025」で2年連続3度目のグランプリを受賞した大人気キャラクター。幅広い世代に支持されている。そんな「ちいかわ」とのコラボレーション商品全15品が登場。
ちいかわたちが食べていたおにぎりをイメージした「ミートボールごはんおむすび」(181.44円)は真ん丸のミートボールが1個入った食べ応えのある一品。「バターのせ焼きおにぎり」(170.64円)はちいかわが想像していたおにぎりをイメージしたもので、醤油とバターの相性が抜群。どちらもレンジで温めて食べるのもおすすめだ。
ちいかわが当選したすき焼きセットをイメージしたのが「ちいかわのハフハフすき焼き丼」(753.84円)。甘じょっぱい味つけの牛肉と野菜に温泉玉子をトッピング。ちいかわたちが全身を赤くしながら食べていたカレーをイメージした「鬼辛カレー」(691.20円)は、スパイシーな味わいが楽しめる。
お弁当やおにぎりのサイドメニューにぴったりなのが「しいたけ汁(けんちん風)」(386.64円)。ちいかわとハチワレがシーサーと食べた、しいたけの軸汁をイメージしたけんちん風スープ。「草むしりサラダ オニオンポテト＆グリーンサラダ」(365.04円)は、ちいかわが頑張って草をむしっている様子をイメージ。3種の野菜、オニオンポテトが入っている。
パンも3種類展開。紫芋の優しい甘さが楽しめる「シーサーのさたぱんびん紫芋味(サーターアンダギー)」(181.44円)はシーサーがくれたさたぱんびんを、「あんまいダブルクリームコッペ」(203.04円)はハチワレが楽しみにしていたダブルクリームコッペパンをそれぞれイメージ。ちいかわとハチワレが食べていたグラニュートーストにチーズをのせてアレンジした「チーズグラニュートースト」(300.24円)は甘じょっぱさがクセになる。
そして昨年、SNSで話題となったちいかわコラボの中華まんが今年も数量限定で登場。「ちいかわのごまあんまん」(160.92円)、「ちいかわのつぶあんまん」(140.40円)、「ハチワレのカレーまん」(170.64円)、「うさぎのピザまん」(170.64円)の4種で、焼き印、敷紙が新デザインにリニューアル。見てかわいい、食べておいしい中華まんだ。
ラッコが一服といって飲んでいたいちごミルクをイメージした「いちごミルクスムージー」(400.68円)も登場。甘酸っぱいイチゴの味わいとミルクの組み合わせで、デザートにもぴったり。
また、「セブンカフェ」の「ホットカフェラテ」のカップもちいかわコラボデザインに。店舗によってデザインの切り替え時期が異なるが、数量限定でいつものカフェラテのRもLもかわいいカップで楽しめる。
■オリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンも
対象商品を税込100円または軽減税率の場合、税抜き90円購入するごとにシリアルナンバーが1つ印字されたレシートを発行。そのシリアルを集めて応募すると、ちいかわオリジナルグッズやセブンイレブンのみで使えるQUOカードPayが当たるキャンペーンも実施。その場で当選がわかり、何度でも応募できるのもうれしい。
また、対象商品を2個セットで買うともらえる景品キャンペーンも。こちらはお菓子、栄養ドリンクの2つのカテゴリーでそれぞれの対象商品を2個セットで購入すると、ちいかわコラボ景品がもらえる。フラットケース、A5ノート各6種、計12種あるが、なくなり次第終了となるので、早めにゲットしよう。
そして、ハズレなしの「エニマイくじ」(1回950.40円)では、愛らしいゆきだるま姿のちいかわたちが並ぶ「ゆきだるまになっちゃった！」が登場。A、B、C賞はそれぞれ、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのぬいぐるみ。ほかにもクッションやポーチ、マスコット、オーナメント、マグカップ、そしてラスト賞のルームライトと、かわいいアイテムがズラリ。
とにかくかわいいのオンパレードな今回のコラボ。気になるものは早めにチェックして、ちいかわと冬を楽しんじゃお！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
