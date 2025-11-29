何となくはもったいない！今日からPOINTがどんどん貯まる【キャッシュレス決済ガイド】
物価高が続く今、ポイントは立派な「第2の資産」。なかでもキャッシュレス決済は、日々の支払いで自然とポイントが貯まるので、ずぼらさんにもおすすめです。とはいえ種類が多く、気づけば分散してしまったり、どれを使えばいいのか迷ってしまう方もいるはず。
そこで今回は、ポイントを効率よく貯めたい方に向けて、キャッシュレス決済の選びかたをわかりやすくご紹介します。
使っているスマホの会社で選ぶのが◎
メインで使うキャッシュレス決済は、自分が使っているスマホの会社で選ぶのがおすすめ。ポイント経済圏はスマホ会社を中心に構成されており、スマホ代の支払いなどでポイントを効率よく貯めて使うことができます。
楽天ポイント
通信……楽天モバイル
コード決済……楽天ペイ
クレジットカード……楽天カード
買い物……楽天市場
電気・ガス……楽天ガス、楽天でんき
保険・証券……楽天生命・楽天損保・楽天証券
銀行……楽天銀行
グルメ……楽天ぐるなび
旅行……楽天トラベル
さまざまな分野で使える一大経済圏
ほとんどのサービスに「楽天」がついているので、ポイントを貯めたり使ったりできる場所がわかりやすい。対象サービスを組み合わせて使うことで、楽天市場でのポイント還元率がアップ。
PayPayポイント
通信……ソフトバンク・ワイモバイル・LINEMO
コード決済……PayPay
クレジットカード……PayPayカード
買い物……Yahoo！ショッピング・LOHACO
電気・ガス……おうちでんき
保険・証券……PayPayほけん・PayPay証券
銀行……PayPay銀行
グルメ……PayPayグルメ
旅行……Yahoo!トラベル
導入店舗数が日本一
PayPayはスマホ決済の先駆けで導入店舗数が多く、ポイントを貯めやすいのが特徴。ポイント付与率が10〜30％アップする大型のキャンペーンや、自治体と連携したキャンペーンも豊富。
Pontaポイント
通信……au・UQ mobile
コード決済……au PAY
クレジットカード……au PAYカード
買い物……au PAYマーケット
電気・ガス……auでんき
保険・証券……auの生命ほけん・ 三菱UFJ eスマート証券・ SBI証券・大和コネクト証券
銀行……auじぶん銀行・三菱UFJ銀行
グルメ……ホットペッパーグルメ・食べログ
旅行……じゃらんnet・Relux
au PAYはKDDIユーザー以外も利用可能
PontaポイントはローソンでのPontaカード提示で0.5%〜1%貯ま り、au PAYの利用でさらに0.5%貯まります。また、毎月5のつく日と8 日にau PAYで200円（税込）以上利用すると、最大3000Pontaポイ ントが必ず当たります。
ｄポイント
通信……ドコモ・ahamo
コード決済……ｄ払い
クレジットカード……ｄカード
買い物……Amazon・ｄショッピング・ｄポイントマーケット
電気・ガス……ドコモでんき・ドコモガス
保険・証券……マネックス証券・SMBC日興証券・SBI証券・THEO＋docomo
銀行……住信SBIネット銀行
グルメ……ホットペッパーグルメ
旅行……じゃらんnet
「ｄ曜日」は対象店でポイントがアップ
定期的にポイント還元や割引キャンペーンを開催するほか、加盟店（街のお店）でd払いをすると5重取りで最大4%還元に。dポイントクラブアプリやd払い・dカードアプリでのスタンプ特典もあり。
使用頻度の高い交通系、流通系で選ぶのもあり
もちろんスマホ会社以外のキャッシュレス決済を選んでもOK。毎日の買い物をイオンですることが多い人はWAON POINTが貯まるWAONにしたり、毎日乗車する鉄道会社系列のポイントつきクレジットカードにしたり。生活圏内で使用 頻度の高い方法を選ぶのもアリです。
使うサービスを絞るだけで、ポイントは思った以上に貯まりやすくなります。自分に合う決済を見つけて、日々の支払いをもっとお得に活用してみてくださいね。
教えてくれたのは……丸山晴美先生
ファイナンシャルプランナー 、節約アドバイザー、消費生活アドバイザー。マイホーム購入を実現するため節約に目覚めたのをきっかけに節約アドバイザーに。取り入れやすくわかりやすいアドバイスが好評で、メディア出演や講演で活躍。著書・監修書に『年間100万円！がんばらなくても貯まるお金の習慣』（宝島社）など多数。