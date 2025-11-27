【INI・木村柾哉】が幼なじみだったら？告白＆初デートまで〈ロマンティック〉な妄想トーク♡
大人気グループINIのリーダー・木村柾哉さんがRayに登場！そこで今回は、12月12日に全国公開となる映画『ロマンティック・キラー』にちなんで、「もし幼なじみだったら？」というロマンティックトークをしてもらいました。告白のシチュエーションから初デートの場所まで、ファン必読の内容です♡
木村柾哉が幼なじみだったら！？
生まれ変わったら一度はなってみたい、推しの幼なじみ。映画では天然な幼なじみ役だけど、それがリアルな柾哉くんだったら？キュン間違いなしの回答の数々に恋……しちゃうかも。
幼なじみとのロマンティックラブはじめましょ♡
「もし幼なじみに恋をしてたら、告白はされたい派！全然関係ない話をしてるのに、『そういえば好きかも』とか言われたら、ドキッとしちゃいますね。
そんなふうに意識してなかったとしても、おもしろくて好きになっちゃうかもしれない（笑）。予期せぬ感じでされたいですね。
ムードを作るよさもあると思うんですけど、それよりはどこかにお出かけしてて、日常会話の流れで言われてみたい。
その恋が実って初デートするなら、冬だったら北海道で雪まつりに行きたいです。いや、いきなり遠くない！？って思うかもしれないけど、あえての遠出です。
テンションをぶち上げての初デート。……すいません、僕が行きたいだけでした（笑）。でも景色とかごはんとか思い出に残りそうかなって。
一緒にカニ食べたいな。寒いだろうから、ニットにダウンをはおって、おそろいのマフラーしたい！ 行く前に色違いをプレゼントしますね。
僕は不器用で、旅行の計画を練るのは得意じゃないので、そこは2人でできたらうれしいです。
カフェに集まって、『ここ行きたい』『これおいしそう』とか打ちあわせするのも楽しそうじゃない？
あと、告白はされたいけど、サプライズは俺からしたいタイプなんです。
ケーキを作るのが得意なので、相手の好みにあわせて時間をかけて、愛情たっぷりに作ってあげたいですね」
映画『ロマンティック・キラー』
2025年12月12日（金）全国公開
恋愛キャンセル界隈の女子高生（上白石萌歌）が、魔法使いのあの手この手で数々のロマンティック・トラップを仕掛けられ……。
クールな転校生（高橋恭平）、天然な幼なじみ（木村柾哉）、世間知らずの御曹司（中島颯太）の3人ともキュンなシチュエーションでグッと距離が縮まって――。
木村柾哉
きむら・まさや●1997年10月10日生まれ、愛知県出身。B型。11人組グローバルボーイズグループINIのリーダー。出演作にドラマ『君の花になる』（2022）、W主演を務めた映画『あたしの！』（2024）など。
Ray編集部 編集長 山本八重