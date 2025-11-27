【11/28まで】Adobe Creative Cloud ProとIllustratorが51%OFFに。新規対象キャンペーン中
搭載されているAdobeの生成AI機能「Firefly」を使えば、ほんの数語を入力するだけで画像の作成やオブジェクトの追加や削除、画像の塗りつぶしなども可能に。作業がぐっと楽になりますよ。
セール終了が11月28日（金）に迫っているので、購入を考えている方はお見逃しなく。
便利な生成AI機能も。Adobeが提供する定額制サービス「Adobe Creative Cloud Pro」
従来はDVD-ROMを買い切りで購入し、数年に1度、新製品が発売した際に再び購入という体系でしたが、2013年以降は引き換えコードを12か月などの年額（定額）で購入する方式に。Photoshop・Illustrator・Acrobatほか、Adobeが提供する20種類以上のソフト・アプリを利用できます。
【新規対象キャンペーン】 Creative Cloud Pro プレミアム生成AI Firefly搭載 動画/ 写真/ イラスト編集ソフト（最新）| 12ヵ月| オンラインコード版 Win / Mac / iPad /アプリ対応| 20以上のアプリ 動画AI生成アイデア探索グラフィックデザイン
102,960円 → 50,958円（51%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
生成AI・Firefly搭載で進化を続ける「Adobe Illustrator」
Adobe Creative Cloud コンプリートプランにも入っているAdobe Illustratorは単体でもセール価格に。Illustratorはイラストや写真を使ったポスターやチラシ、ロゴ、名刺などを作成できるソフトで、アイデアを思い通りにカタチにできるグラフィックツールの決定版です。
本製品はMac / Windowsの両方に対応しており、1製品で2台まで利用OK。PCとモバイルのデータ共有ができるので、外出先でも作業が可能です。
【新規対象キャンペーン】 Illustrator(イラストレーター) 生成AI Firefly搭載デザインソフト（最新）|12ヵ月| オンラインコード版|オンラインコード版
34,680円 → 17,000円（51%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
PhotoshopとLightroomがセットの「Adobe Creative Cloud フォトプラン」
プロも愛用するPhotoshopとLightroomを組み合わせたお得なプラン。高度な編集と効率的な写真整理を、これ一つで実現できます。常に最新機能を利用できるサブスクリプション形式で、アップデートは自動で行われ、手間なく最高の編集環境を維持。Fireflyの生成AI機能で、画像内のコンテンツの追加や削除、拡張ができます。
【Adobe公式】Creative Cloud フォトプラン（Photoshop + Lightroom ）| 生成AI Firefly搭載 写真画像編集ソフト（最新）| 12ヵ月 | オンラインコード版 Win / Mac / iPad / アプリ対応 | 8K 4K 画像 写真 イラスト デザイン フォント アドビ フォトショ
25,891円 → 20,712円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
