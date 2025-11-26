マツダ新型「マツダ２」!? 新「コンパクトカー」に注目！ 全長3.8m級の“小さいボディ”＆「ネオ・センティック」デザイン採用！ 「好印象」「魅力的」の声もあるビジョン・クロスコンパクトとは

期待のコンパクトカーに反響

2025年10月29日、マツダは「ジャパンモビリティショー2025」において「MAZDA VISION X-COMPACT（マツダ・ビジョン・クロスコンパクト）」を世界初公開しました。

「人とクルマの絆をさらに深める」ことを目指した次世代コンパクトカーの方向性を示す重要なモデルとして注目を集めており、ユーザーからも反響が広がっています。

ツルツルボディのマツダ新「コンパクトカー」!

【画像】超カッコいい！ これがマツダ新型「マツダ２!?」です！画像で見る（88枚）

ビジョン・クロスコンパクトは全長3825mm×全幅1795mm×全高1470mmの4ドアハッチバックで、従来の「魂動デザイン」を進化させた「ネオ・オーセンティック」をテーマに掲げ、塊感や骨格そのものに生命感を宿す新しい表現を採用しています。

新デザイン本部長・木元英二さんは「塊としての動きや骨格そのものが生命感を感じる動きになることを目指しています。シンプルにすることで、車の本来の魅力、つまりオーセンティックな魅力が出ます」と語り、シンプルさの中に宿る本質的な魅力を強調しました。

エクステリアは、シンプルで親しみやすい顔つきながら、マツダらしい存在感をしっかりと感じさせる仕上がり。スポーティさと可愛らしさをバランスよく表現しています。

インテリアは、大型ディスプレイを極力減らし、メインメーターとスマホスペースのみのシンプル構成。木元さんは「クルマ本来の魅力である運転の楽しさを増すため」と説明し、運転そのものに没入できる思想を込めています。

さらに「人体・感性モデル」と共感型AIを融合させ、人とクルマが自然にコミュニケーションできる未来像を提示。

デザイン担当の高橋快勢さんは「クルマがそんな“親友”のような存在になれば、きっと“クルマで出かけてみよう”と思う人がもっと増えるはずです」「出会った瞬間からクルマを近くに感じ、心が通い合う。そんな体験を提供したい」と語り、クルマとの新しい関係性を描いています。

※ ※ ※

公開直後からユーザーの間でも反響が広がり、「次世代のマツダ2を思わせる」「親しみやすいデザインが好印象」「シンプルさが逆に新鮮で魅力的」といった声が寄せられています。

未来のコンパクトカー像として高い評価を受けており、ビジョン・クロスコンパクトはマツダの未来戦略を象徴する存在として、今後の展開に大きな期待が寄せられています。