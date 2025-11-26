¡Ö²¿¤â»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×SµéÈþ½÷¤È¤Î¥Ç¡¼¥È½ª¤ï¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬½Ð¤·¤¿Àµ²ò¤È¤Ï¡©
¢¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¥ê¥ó¤È¤¤¤¦SµéÃæ¹ñ¿ÍÈþ½÷¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿ÍÚÅÍ¤Ï´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡Ä¡£
▶Á°²ó¡§¡ÖËÜµ¤¡©¤½¤ì¤È¤âÍ·¤Ó¡©¡×¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À¤Ë¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤ÇÆÍÁ³Ê¹¤«¤ì¤¿ÃË¤Ï¡Ä
Vol.4 ¾®°ËâÈþ½÷¡¦¥ê¥ó
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¼Ì¿¿¤è¤ê²Ä°¦¤¤¤Î¤Í¡ÊHi Haruto, so nice to finally meet you¡Ä and wow, you¡Çre even cuter than your picture¡Ë¡×
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥ê¥ó¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØBluestone Lane Manhattan West Café¡Ù¡£¹¡¹¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¶õµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÊÂ¤Ó¡¢½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Î¾ì½ê¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë±Û¤·¤Ë¡¢´Å¤¤¹á¿å¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉº¤¦¡£
¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡©Âç¾æÉ×¡¢³ú¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤ï¤è¡¢¤Þ¤À¤Í¡ÊYou look nervous. Don¡Çt worry, I don¡Çt bite ¡½¡½ yet¡Ë¡×
Èà½÷¤Î¸ý¤«¤é¤½¤ó¤Ê¾éÃÌ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢ÍÚÅÍ¤Î¸ÝÆ°¤¬¤ï¤º¤«¤ËÄ·¤Í¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ç¤Ï²Ã¹©¤Î¤¤¤¤¿´°àú¤ÊÈþËÆ¡£¤À¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ï¡¢À¸¡¹¤·¤¤²¹ÅÙ¤È¶¯¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ê¥ó¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼·ó¼Â¶È²È¡£ÈþÍÆ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Ãæ¹ñ¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¥ï¥¤¥ó¤òÃíÊ¸¤·¤¿¸å¡¢ÍÚÅÍ¤Ïµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö·¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÈþ¿Í¤¬¥¢¥×¥ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤è¡£·¯¤Ê¤é²¿É´¿Í¤«¤éÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¤¹¤ë¤È¥ê¥ó¤ÏÊÒÈý¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤¦¡£
¡Ö¤ä¤À¤Ê¡Ä¿ôÉ´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀé¿Í¤ÏÄ¶¤¨¤ë¤ï¡£¥¢¥×¥ê¤Ï¤Í¡¢»Å»ö¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç»î¤·¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤Î¡£¥á¥¤¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¥Ç¡¼¥È¤Î»þ¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤ò¹¥¤à¤Î¤«¡£ÃËÀ¤Î¹¥¤ß¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¤È¤«¸«¤¿¤¯¤Æ¡×
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢ËÍ¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤â»Å»ö¤Î°ì´Ä¡©¡×
¤¹¤ë¤È¥ê¥ó¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¹¢¤ò½á¤·¤¿¸å¡¢ÍÚÅÍ¤ËÌÜÀþ¤òÁ÷¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤Í¡¢¤Ç¤â¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í¤À¤±¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¥ê¥ó¤ÎÊÖÅú¤Ë»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
Èà½÷¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤ÎÆóµÜ¤À¡£¤¢¤ó¤Ê¥¥¶¤ÊÆâÍÆ¤¬µÕ¤ËÈà½÷¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂà¶þ¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤±¤É¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¥ê¥ó¤Ï¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ë²ÄÎù¤Ë¾Ð¤¦¡£
ÍÚÅÍ¤Ï°ìÌÜ¤Ç¥ê¥ó¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¡£
¥Ç¡¼¥È½ª¤ï¤ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¤Í¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÈÌÜ¤Î±ü¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¸À¤ï¤ì¡¢ÍÚÅÍ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡£
2²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢¥ê¥ó¤¬Áª¤ó¤À¥ß¥·¥å¥é¥óÀ±ÉÕ¤¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡£
ÎÁÍý¤¬ÅþÃå¤·¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡ÊHold on¡Ë¡×¤È¥ê¥ó¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò¹½¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÎÁÍý¤ò²¿Ëç¤â»£±Æ¤¹¤ë¡£
»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÌµ¸À¤ÇÊ¸»ú¤òÂÇ¤Á¡ÖOK. ½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÈÒì¤¤¤ÆÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡½ Áá¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Ä¡£
ÍÚÅÍ¤Ï¤½¤Î´Ö¡¢¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤Ë¤¿¤ÀÄ¯¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆó¿Í¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¥ê¥ó¤Î¶¯µ¤¤Ç²Ä°¦¤¤¾éÃÌ¤òº®¤¼¹þ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²ñÏÃ¤Ë¡¢ÍÚÅÍ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¥Ç¡¼¥È¤Î½ª¤ï¤ê¡¢¥ê¥ó¤¬¸À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¡¢»ä¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¡©¤½¤ì¤È¤â³Ú¤·¤ß¤ÏÁ´Éô¸å¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©¡ÊNo goodies today, or are you just saving all the fun for later¡©¡Ë¡×
¥ê¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤ËÍÚÅÍ¤Ï°ì½Ö¹²¤Æ¤ë¤¬¡¢Æ°ÍÉ¤ò¸ç¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÖ¤¹¡£
¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢·¯¤¬¼¡¤â¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡ÊI guess¡Ä I¡Çm saving it so you¡Çll want to go on another date with me¡Ë¡×
¤¹¤ë¤È¥ê¥ó¤Ï¾®°Ëâ¤Ã¤Ý¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¼¡²ó¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¡×¤ÈÍÚÅÍ¤Î¼ª¸µ¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤¿¡£
ÍÚÅÍ¤ÏÉ¬»à¤ÇÎäÀÅ¤òÁõ¤¤Í¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»×¹Í¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤Û¤ÉÇ®¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÍÚÅÍ¤Ï¡¢¼¡²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÂ£¤í¤¦¤«¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÏÏÃÂê¤Î¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Ð¡¼¤òÍ½Ìó¤·¡¢¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤½¤Î¼¡¤ÏÍ¼Êë¤ì¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÊâ¤¤¤¿¸å¡¢Í¼¿©¤ò¿©¤Ù¡¢¹âµé¹á¿å¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¤±¤ì¤É¤É¤ì¤â¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«ÈùÌ¯¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÍÚÅÍ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤Èµ¤¤¬Íø¤¤¤¿¥Ç¡¼¥È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¤½¤Îº¢¤«¤é¡¢Èà½÷¤ÎÍ×µá¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
²ñµÄÃæ¤ËÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æ¡Öº£¤¹¤°¥½¡¼¥Û¡¼¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ï²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤Ç¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¥¯¥ë¡¼¥º¤·¤è¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡£
ÍÚÅÍ¤¬¤½¤ÎÅÙ¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ËÃÇ¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¤Ï¤¿¤áÂ©¸ò¤¸¤ê¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½÷À¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤è¡£²áµî¤ÎÃË¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê»ä¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¡×
¥×¥Ä¥ê¤ÈÅÅÏÃ¤òÀÚ¤é¤ì¡¢¤½¤Î»þ¤ä¤Ã¤ÈÍÚÅÍ¤ÏÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¥ê¥ó¤È¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë³Ú¤·¤¤¡£Èþ¤·¤¤Èà½÷¤ÈÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¥ê¥ó¤È¤¤¤ë¤È¡¢»þ¡¹Èà½÷¤Î°¦¾ð¤Îµá¤áÊý¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¤É¤ì¤À¤±¤³¤Á¤é¤¬°¦¾ð¤ò¼¨¤½¤¦¤È¤â¡¢Èà½÷¤Î°¦¾ð¥¿¥ó¥¯¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤¤´¶³Ð¡£
¸½¼ÂÌäÂê¡¢¥ê¥ó¤È¤³¤ÎÀè¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¤È»×¤Ã¤¿ÍÚÅÍ¤Ï¡¢Æ¬¤òÎä¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥ê¥ó¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¿ôÆü¸å¡¢¤Õ¤È¥ê¥ó¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¼ã¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¤ÈÈù¾Ð¤à¼Ì¿¿¤¬¡£
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï#dating¤ÎÊ¸»ú¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢»ä¤Î¤¿¤á¤Ë¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¡¢²¿¿Í¤«¤ÎÃËÀ¤È¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëº¯À×¤¬Åê¹Æ¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤¿¡£
¤É¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¤â¡¢¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬ÃË¤«¤é¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡½ ¤¢¤ì¡¢²¶¤Ã¤Æ¥ê¥ó¤Î²¿¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡Ä¡©
Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÚÅÍ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯²æ¤ËÊÖ¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ë¥ê¥ó¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¢¡
¿ôÆü¸å¡£
»Å»ö¤«¤éµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿22»þÈ¾¡£ÀèÇÚ¤ÎÆóµÜ¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¡£
¡Öº£¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×
ÍÚÅÍ¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤ä¾å»Ê¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÇ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í¶¤¤¤òÃÇ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤â¤¤¤¤´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤ÎÆü¤âÈè¤ì¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±´é¤ò½Ð¤½¤¦¤ÈÆóµÜ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿½»½ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î¹âÁØ³¬¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¡£Æþ¤ë¤Ê¤ê¡¢¹á¿å¤È¾Ð¤¤À¼¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
ÍÚÅÍ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿ÆóµÜ¤¬¡Ö¤³¤Ã¤Á¡×¤È½Ð·Þ¤¨¤¿¡£
¡Öº£Æü¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î½¸¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£¥®¥ã¥ë°¹¤Ë¼ã¤¤¤ÎÏ¢¤ì¤Æ¤³¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¤½¤¦¼ª¸µ¤ÇÓñ¤¡¢Å¹¤Î±ü¤Ç³×Ä¥¤ê¤Î¥½¥Õ¥¡¤Î¿¿¤óÃæ¤ËºÂ¤ë½÷À¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£
¥®¥ã¥ë°¹¤È¤è¤Ð¤ì¤ëÈà½÷¤Ï54ºÐ¡¢Âç¼êÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Î½ÅÄÃ¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢È±¤Ï¶â¤Ë¶á¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤±âÌ¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÆüËÜ¿Í²ñ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤è¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£
ÍÚÅÍ¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡¢¥®¥ã¥ë°¹¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¤ä¤À¡¢¤«¤ï¤¤¡Á¡ª¤Þ¤ÀÆó½½Âå¡©»ä¤ÈÆó²ó¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤«¡£¤É¤¦¡¢»ä¤ÏÎø°¦·÷Æâ¡©¡×
¤¤¤¤Ê¤ê¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À¤«¡¢¤È»×¤¨¤ë¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤µ¤ì¡¢º¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ë¡£
¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä·÷³°¤É¤³¤í¤«ÊÌ¤ÎÏÇÀ±¤Ç¤¹¡×
¤ï¤¶¤È¿¼¹ï¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤È¡¢¥®¥ã¥ë°¹¤ÏÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î»Ò¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ªµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ª¡×
¤´µ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÎÙ¤ËºÂ¤é¤µ¤ì¤Æ¡¢ÍÚÅÍ¤ÏÆ¨¤²¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê»Ò¤¬¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¡©¡×¤ÎÄêÈÖ¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÌµÆñ¤ËÊÖ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤Ï¡¢¼«Î©¤·¤¿½÷À¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤¹¤ë¤È¥®¥ã¥ë°¹¤Î´é¤«¤é¾Ð´é¤¬¾Ã¤¨¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿¤½¤ì¡ªÃË¤Ï¤¹¤°¡È¼«Î©¤·¤¿½÷¤¬¤¤¤¤¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤è¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î´ï¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¡£·ëº§¤·¤¿¤é²È»ö¤â°é»ù¤â²ÇÇ¤¤»¡£¤¦¤Á¤Îex husband¡Ê¸µÉ×¡Ë¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ï¡Á¡×
¤½¤³¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÊÒ¼ê¤Ë±ä¡¹¤È¡È¸µÉ×ÈãÈ½¡É¤¬Â³¤¯¡£
ÍÚÅÍ¤Ï¾Ð´é¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç»þ·×¤Î¿Ë¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥È¥¤¥ì¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Æ¨¤²½Ð¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÕ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÆóµÜ¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«µ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È°ì¸À¡£¡Ö¸å¤ÏÍê¤ó¤À¡×¤È¤À¤±¥Æ¥¥¹¥È¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¡£
¡½ ¤¦¤ï¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¡Ä¡£À¸ìÓ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ÍÚÅÍ¤Ï¡Ö°ì½µ´Ö¥¹¥¿¥Ð¡¢ÀèÇÚ¤ÎÔú¤ê¤Ç¡×¤ÈÁ÷¤ë¤È¡¢¤¤¤¤¤Í¥Þ¡¼¥¯¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÌÀÆü¤âÁá¤¤¤·¡¢¤½¤í¤½¤íÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¤¢¤ë½÷À¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤¨¡©¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤«ÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ÎÊý¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×
½÷À¤Î½À¤é¤«¤¤À¼¤Ë¡¢ÍÚÅÍ¤Ï¤É¤³¤«¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤Û¤ó¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£À®À¥ÍÚÅÍ¤Ç¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¤Ë¤ÏÃóºß¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¹áÀ¡¤Ç¤¹¡£CA¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ë½»¤àÂç³Ø»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤Ç·Ú¤¯²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¡£
±ð¤Î¤¢¤ëÈ±¤ò´Ë¤¯´¬¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¤¬¤é¤âÉÊ¤Î¤¢¤ëÉþÁõ¡£½À¤é¤«¤¯Èù¾Ð¤àÉ½¾ð¤Ë¡¢²û¤«¤·¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡½ ¤Ê¤ó¤«¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¤Ê¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡¢Áá¤¯¤³¤Á¤é¤ËÆëÀ÷¤ß¤¿¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤º¡¢¸½ÃÏ¤Î½÷À¤È¤Ð¤«¤ê½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Ï³Ú¤·¤¯»É·ãÅª¤À¤Ã¤¿È¿ÌÌ¡¢¸À¸ì¤âÊ¸²½¤â°ã¤¤¡¢¤½¤ÎÊ¬¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤«ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¤À¤¬¹áÀ¡¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÆüËÜ¸ì¤Çµ¤Éé¤ï¤º¤ËÏÃ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤¬¤Õ¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ë¤Ï¤è¤¯Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¼¤Ò¡×
¹áÀ¡¤òÂÚºßÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤È¡¢ÍÚÅÍ¤ÏÄ¨¤ê¤º¤Ë¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
²ó¤ê¤Ë²ó¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Ï¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤¤¡£ÍÚÅÍ¤È¹áÀ¡¤Ï½çÄ´¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¡Ä