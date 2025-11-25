この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」にて、ウーバーイーツ配達員のせーけんわーるど氏が『Uber連休最終日は稼げますか…？トラブル連発したが、時給◯円だった！』と題した動画を公開。三連休最終日の現場から、リアルな配達事情や独自の視点を語った。



せーけんわーるど氏は「昨日まで土日と動画を上げてきたんですが、ラスト、連休最終日の単価どうなるかということで、配達やっていきたい」と、連休最終日の稼働に意気込みを見せる。前日は店の調理待ちなど不運が重なり、「ヒルピークはめちゃくちゃ悲惨な結果になってしまった」と苦い経験を振り返る。



この日は『Uber謎クエスト』や『ロケットナウ緊急ミッション』といった各種インセンティブが配達員に提示される日で、「Uber1件あたり100円もらえますので、こっち優先で頑張ってやっていきましょう」と配達戦略を明かした。開始早々、「閃いたダブルピックやさらに追加でトリプルピックも」と連休最終日らしい高単価案件を次々と受託。「やっぱり連休最終日は分単価ちょい良いですね。キロも200円超えてますので」と、普段と比較した手応えを口にした。



ただ、現場ではトラブルも多発。表札なし・暗証番号案件や、受け渡し先の部屋番号誤入力など、配達員泣かせの“珍案件”が続出。「初っ端でこういう案件に当たっちゃうと、後のお客様のお届けに支配してしまう」「表札名もありませんって、最初から注意事項に書いてもらわないと絶対分からない」と、配達員ならではの苦労も赤裸々に語った。



また、相乗りできたインセンティブに関しても、「ロケットのミッション、あと1回やればプラス500円」「この連休、ロケットのミッション全然クリアできなかったですけど、最終日は優遇してくれてんのかな」と、自身の推察を交えつつ現場の“あるある”を紹介。「ロケットはこの緊急ミッションの出し方がうまいですよね。何分以内に取れ、みたいな。やばい、行かないとって思いになる」と、配達員心理の裏側も明かした。



昼ピークの時点で「Uberが4件2340円、ロケット2件2037円、合わせて6件4377円。時給計算すると今のところ2900円」と、最終日らしい高水準な収益を実現できたと語ったせーけんわーるど氏。それでも「やっぱね、トリプル配達の怖いのは…」「今日はトラップ多すぎるな」など、配達員のリアルな悩みや現場事情もハイライト。



動画の最後は「それではこの後も埼玉県三郷市行きのロング案件が立て続けに来ているが、あまりにも単価が低い…」と締めつつ、「三連休の中ではロケットなりはマシだったのかもしれない」と、連休最終日の現場を総括。配達員ならではの鋭い観察眼と本音を盛り込んだ動画となった。