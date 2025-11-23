リンツの華やかおせちギフト♡年末年始を彩るジャパンコレクション2025

2025年に創業180周年を迎える「リンツ」から、日本の美しさをまとった限定ギフト『リンドール ジャパンコレクション2025-2026』が登場します。七宝や吹き寄せといった縁起の良い文様を纏った華やかなパッケージは、お歳暮や帰省土産、新年のご挨拶など冬のギフトにぴったり。さらに、おせちをイメージした豪華20個入りやオンライン限定の濃厚アイスまでラインナップが幅広く、感謝を贈る季節にぴったりです♪

七宝・吹き寄せが彩る和モダン限定ギフト



ハンドル付きギフトバッグ

ギフトボックス

今回登場する『リンドール ジャパンコレクション2025-2026』は、日本の伝統文様「七宝」と「吹き寄せ」をまとった特別デザイン。

人とのご縁や円満を表す七宝と、松竹梅や桜、富士山などを散りばめた華やかな吹き寄せが、上品な和モダンの世界観を演出します。

ラインナップは6個入り1,500円（税込）の「ハンドル付きギフトバッグ」と、14個入り2,980円（税込）の「ギフトボックス」の2種類。

手土産からフォーマルな贈り物まで幅広いシーンに使え、海外の方への日本らしいギフトとしても人気になりそうです。

“おせち”発想の豪華20個入りギフトも登場



リンドール ジャパンコレクション おせち 20個入

日本のおせち料理をイメージした特別なお重デザインの「リンドール ジャパンコレクション おせち 20個入」も期間限定で発売。

七宝、吹き寄せの2種から選べ、蓋を開けると色とりどりのリンドールがぎっしり20個並ぶ豪華仕様です。価格は各3,980円（税込）。

年末年始のご挨拶や家族が集まる食卓、特別な贈り物にふさわしい華やかさで、新年のスタートにぴったりの一品です。

オンライン限定の濃厚アイスもギフトに最適



リンツ クレマジェラータ カップアイス 6個入

オンライン限定で登場する「リンツ クレマジェラータ カップアイス 6個入」は、濃厚なカカオの風味となめらかな口どけが魅力。価格は4,800円（税込・冷凍配送送料込）。

本物志向のチョコレート好きにも満足してもらえる贅沢な味わいで、お歳暮や冬ギフトにもおすすめです。数量限定のため、気になる方は早めのチェックが安心です♡

年末年始の“ありがとう”をリンツで彩って



日本の伝統美とリンツの世界観が調和した今年のジャパンコレクションは、贈る相手を想う気持ちが自然と伝わる特別なラインナップです。

七宝や吹き寄せの縁起の良いデザインは、年末年始のご挨拶や帰省土産としても好印象に。

おせち発想の豪華ボックスやオンライン限定アイスなど、選ぶ時間までも心躍るギフトばかり。

大切な人に“ありがとう”を届ける季節に、ぜひリンツの華やかな限定コレクションを取り入れてみては♪