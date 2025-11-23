¤ªÁ°¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡ÄÄêÇ¯¸å¡ÒÃÏÊý¤ÎÄíÉÕ¤°ì¸®²È¡Ó¤Ë°Ü½»¤·¤¿Ç¯¶âÊë¤é¤·¤Î60ÂåÎ¾¿Æ¡¢È¾Ç¯¸å¤ËË¬¤Í¤¿Â©»Ò¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¡Ö¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸÷·Ê¡×
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÄ´ºº¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢Åìµþ·÷ºß½»¼Ô¤ÎÃÏÊý°Ü½»¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ì´¤À¤±¤òÊú¤¤¤ÆÃÏÊý°Ü½»¤ò³ð¤¨¤ë¤È¡¢»×¤ï¤Ì¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£Ë¿¸©¤ËÄíÉÕ¤°ì¸®²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿60ÂåÉ×ÉØ¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÃÏÊý°Ü½»¡×¤ËÀø¤àÍî¤È¤··ê¤È¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉºö¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç°´ê¤Î¡ÖÃÏÊý°Ü½»¡×¤ò³ð¤¨¤¿60ÂåÉ×ÉØ¤Î¸í»»
¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÌ´¤¬³ð¤¦¤è¡×
¡½¡½Éã¤Î¹¨»Ê¤µ¤ó¡Ê61ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹¨»Ê¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¤ò½ª¤¨¡¢Åìµþ¹Ù³°¤Ë½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤éÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃÏÊý°Ü½»¡×¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊË¿¸©¤ËÄíÉÕ¤°ì¸®²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ºÊ¤ÎÎ¤»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦62ºÐ¡Ë¤â¡¢¼ñÌ£¤Î²ÈÄíºÚ±à¤äÆ»¤Î±Ø¤á¤°¤ê¡¢¤´¶á½êÆ±»Î¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤É¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÊë¤é¤·¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»µï¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤¬½ª¤ï¤ê¡¢°Ü½»Àè¤ÇÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£¹¨»Ê¤µ¤ó¤ÏÄà¤ê¤äÅÐ»³¡¢Î¤»Ò¤µ¤ó¤Ï²ÈÄíºÚ±à¤È»×¤¤»×¤¤¤Ë¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Æü¤¬Êë¤ì¤Æ¤¤¿¤éÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤ÆÈÕ¸æÈÓ¡£Æ´¤ì¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä¡Ä¡£
È¾Ç¯¸å¡¢Â©»Ò¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¡Ö¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸÷·Ê¡×
¤½¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¡¢Â©»Ò¤Î¾ºÂÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦35ºÐ¡Ë¤¬Î¾¿Æ¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¼´Ø¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆÎ¾¿Æ¤¬¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¼«Ëý¤ÎÄí¡É¤Ï»¨Áð¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢¤É¤³¤«¼ä¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Æ¤ÓÎë¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿Êì¤Ï¤ä¤Ä¤ì¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊì¤µ¤ó¡¢Äí¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¾ºÂÀ¤µ¤ó¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢¼êÆþ¤ì¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡Ä¡Ä¡×¤ÈÊì¤Ï»ëÀþ¤òÍî¤È¤·¤¿¤Þ¤Þ¾®¤µ¤¯Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²È¤Î¤Ê¤«¤ÏÄí°Ê¾å¤Ë¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï²¼¤ÏÄÌÈÎ¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êÊÂ¤Ó¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¤Ê¤«¤Ï¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¿©ÉÊ¤À¤é¤±¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤ÈÊì¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÉÍý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤´¶á½ê¤Å¤¤¢¤¤¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¡È¤è¤½¼Ô¡É¤Ë¸·¤·¤¤¤Î¤è¡£¡Ø¥´¥ß½Ð¤·¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬°ã¤¦¡Ù¡ØÃÏ°è¹Ô»ö¤ÎÁð´¢¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£ºÇ½é¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤í¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤óÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
°ìÊý¤ÎÉã¤âÃÏ°è¤ËÆëÀ÷¤á¤º¡¢²È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ²á¤´¤¹Æü¡¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ò¤ò°û¤àÃç´Ö¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢³¹¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Þ¤Ç¤Ï¼Ö¤Ç30Ê¬¶á¤¯¤«¤«¤ë¡£²È¤Î¼þ¤ê¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÉÔÊØ¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡×
Éã¤¬¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤È¤¡¢¾ºÂÀ¤µ¤ó¤Ï¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì´¤À¤±¤Ç¤ÏÊë¤é¤»¤Ê¤¤¡ÄÃÏÊý°Ü½»¤Î¥ê¥¢¥ë
¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òµá¤á¤ÆÃÏÊý°Ü½»¤ò¸¡Æ¤¡¦¼Â¹Ô¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï1,000Ëü±ßÂæ¤ÇÄíÉÕ¤¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ë±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÏÊý°Ü½»¤Ï¡Ö°Â¤µ¡×¤ä¡Ö¤æ¤È¤ê¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤ÎÅ¬±þ¡¢°åÎÅ¤äÇã¤¤Êª¤ÎÍøÊØÀ¡¢¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê²ÝÂê¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¹âÎð´ü¤Î°Ü½»¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¸«Íî¤È¤·¡×¤¬»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£
¡¦°åÎÅµ¡´Ø¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡Ä¡ÄÃÏÊý¤Ï¡Ö¼Ö¤¬Á°Äó¡×¤ÎÎ©ÃÏ¤¬Â¿¤¯¡¢±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÀ¸³è¤ÎÍøÊØÀ¤¬°ìµ¤¤ËÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÏ°è¤Î´·½¬¡Ä¡Ä¼«¼£²ñ¤äÀ¶ÁÝÅöÈÖ¤Ê¤É¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤Ï¤Ê¤¤´·½¬¤ä½»Ì±Æ±»Î¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¥¿¥¹¥¯¤¬Â¿¤¯¡¢ÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¸ÉÆÈ¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ä¡ÄÃÎ¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï²ñÏÃ¤Îµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²È¤Î´ÉÍý¥³¥¹¥È¡Ä¡ÄÄí¤ä²°º¬¡¢³°ÊÉ¤Ê¤É¤Î°Ý»ýÈñ¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¤«¤«¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Î¤»Ò¤µ¤ó¤¬¿´¤òÊÄ¤¶¤·¡¢¹¨»Ê¤µ¤ó¤¬³°½Ð¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÃÏÊýÀ¸³è¤Î¸½¼Â¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÊý°Ü½»¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï
ÃÏÊý°Ü½»¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð1¡Á3¥õ·î¤Û¤É¤Î¡Ö»î¤·°Ü½»¡×¡ÊÃ»´üÂÚºß¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤äÃÏ°è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¡Ö¼õ¤±Æþ¤ìÂÖÀª¡×¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°Ü½»¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÏÃÏ°èº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¹¨»Ê¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡È¤è¤½¼Ô¡É¤ËÂÐ¤·¤Æµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯ÃÏ°è¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È½ª¤ÎÀ³²È¡É¤È¤·¤Æ½»Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÄíÉÕ¤°ì¸®²È¡×¤è¤ê¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤Êª·ï¡×¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¼êÆþ¤ì¤ä°Ý»ýÈñ¤ÎÉéÃ´¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý°Ü½»¤½¤Î¤â¤Î¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÍýÁÛ¤ÎÏ·¸å¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê²¼Ä´¤Ù¤È¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÎÌÊÌ©¤ÊÀß·×¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤Î½»¤Þ¤¤¤Ï¡ÖÌ´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¸³è¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£
