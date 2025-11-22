この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「知らないと怖い子宮脱！！」との動画タイトルで、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が自身のYouTube動画で公開。片岡氏は、意外と多くの人が知らない「骨盤底筋」の重要性について詳しく語り、そのゆるみが引き起こす深刻な健康リスクについて注意喚起した。



動画冒頭で片岡氏は「みんなが意外と知らないのが骨盤底筋なんです」と切り出し、骨盤底筋がどこにあるのかをわかりやすく解説。「骨盤の下にある半目状のところ」であり、「女性であれば、尿道と血と肛門がつながっているところ」と説明した上で、「そこがしっかりと鍛えられていることによって、私たちは足を閉じて座ることもできますし、歩くときもエレガントに歩けるようになる」とメリットも紹介した。



一方で、骨盤底筋がゆるんでしまうことのリスクについて、「くしゃみをしているときに尿漏れをしてしまったり、ひどい方だと、子宮が筒の外に出てきてしまう子宮脱という非常に危険な状態になってしまうこともある」と強調。「なぜそんなことが起きるのか？ それは骨盤底筋のゆるみからくるんですね」と根本原因をわかりやすく指摘した。



片岡氏は日常生活の中で、「スクワットをしてみたり、歩く習慣が長い方がすごく多い」ことも骨盤底筋への影響を与えると述べ、「血行不良から筋力低下につながり、骨盤っていうのがゆるんでしまい、本来お腹の中にキープしていなきゃいけない臓器っていうのも下に起こってしまう」と、気づかないうちに忍び寄るリスクを警鐘。「骨盤底筋って何？って思うかもしれませんが、侮れません」とその大切さを訴えた。



肝心の対策法については「それはコメント欄に書いておきました」とし、視聴者にさらに詳しい情報を求めるよう促して動画を締めくくっている。