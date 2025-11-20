日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3093（+56.0 +1.84%）
ホンダ 1537（+24 +1.59%）
三菱ＵＦＪ 2398（+58 +2.48%）
みずほＦＧ 5163（+130 +2.58%）
三井住友ＦＧ 4458（+84 +1.92%）
東京海上 5257（-554 -9.53%）
ＮＴＴ 153（+0.5 +0.33%）
ＫＤＤＩ 2678（+19.5 +0.73%）
ソフトバンク 226（+0.4 +0.18%）
伊藤忠 9111（+137 +1.53%）
三菱商 3642（+51 +1.42%）
三井物 4035（+52 +1.31%）
武田 4429（+19 +0.43%）
第一三共 3555（+29 +0.82%）
信越化 4470（+39 +0.88%）
日立 4800（+100 +2.13%）
ソニーＧ 4487（+155 +3.58%）
三菱電 4114（+90 +2.24%）
ダイキン 19348（+203 +1.06%）
三菱重 3986（+56 +1.42%）
村田製 3043（+19 +0.63%）
東エレク 31717（+857 +2.78%）
ＨＯＹＡ 22970（+170 +0.75%）
ＪＴ 5707（+20 +0.35%）
セブン＆アイ 2084（+9 +0.43%）
ファストリ 54491（+621 +1.15%）
リクルート 7693（+93 +1.22%）
任天堂 13158（+128 +0.98%）
ソフトバンクＧ 19168（+343 +1.82%）
キーエンス（普通株） 54134（+784 +1.47%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3093（+56.0 +1.84%）
ホンダ 1537（+24 +1.59%）
三菱ＵＦＪ 2398（+58 +2.48%）
みずほＦＧ 5163（+130 +2.58%）
三井住友ＦＧ 4458（+84 +1.92%）
東京海上 5257（-554 -9.53%）
ＮＴＴ 153（+0.5 +0.33%）
ＫＤＤＩ 2678（+19.5 +0.73%）
ソフトバンク 226（+0.4 +0.18%）
伊藤忠 9111（+137 +1.53%）
三菱商 3642（+51 +1.42%）
三井物 4035（+52 +1.31%）
武田 4429（+19 +0.43%）
第一三共 3555（+29 +0.82%）
信越化 4470（+39 +0.88%）
日立 4800（+100 +2.13%）
ソニーＧ 4487（+155 +3.58%）
三菱電 4114（+90 +2.24%）
ダイキン 19348（+203 +1.06%）
三菱重 3986（+56 +1.42%）
村田製 3043（+19 +0.63%）
東エレク 31717（+857 +2.78%）
ＨＯＹＡ 22970（+170 +0.75%）
ＪＴ 5707（+20 +0.35%）
セブン＆アイ 2084（+9 +0.43%）
ファストリ 54491（+621 +1.15%）
リクルート 7693（+93 +1.22%）
任天堂 13158（+128 +0.98%）
ソフトバンクＧ 19168（+343 +1.82%）
キーエンス（普通株） 54134（+784 +1.47%）