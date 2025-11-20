日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3093（+56.0　+1.84%）
ホンダ　1537（+24　+1.59%）
三菱ＵＦＪ　2398（+58　+2.48%）
みずほＦＧ　5163（+130　+2.58%）
三井住友ＦＧ　4458（+84　+1.92%）
東京海上　5257（-554　-9.53%）
ＮＴＴ　153（+0.5　+0.33%）
ＫＤＤＩ　2678（+19.5　+0.73%）
ソフトバンク　226（+0.4　+0.18%）
伊藤忠　9111（+137　+1.53%）
三菱商　3642（+51　+1.42%）
三井物　4035（+52　+1.31%）
武田　4429（+19　+0.43%）
第一三共　3555（+29　+0.82%）
信越化　4470（+39　+0.88%）
日立　4800（+100　+2.13%）
ソニーＧ　4487（+155　+3.58%）
三菱電　4114（+90　+2.24%）
ダイキン　19348（+203　+1.06%）
三菱重　3986（+56　+1.42%）
村田製　3043（+19　+0.63%）
東エレク　31717（+857　+2.78%）
ＨＯＹＡ　22970（+170　+0.75%）
ＪＴ　5707（+20　+0.35%）
セブン＆アイ　2084（+9　+0.43%）
ファストリ　54491（+621　+1.15%）
リクルート　7693（+93　+1.22%）
任天堂　13158（+128　+0.98%）
ソフトバンクＧ　19168（+343　+1.82%）
キーエンス（普通株）　54134（+784　+1.47%）