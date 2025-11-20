無印良品「2026福缶」の抽選受付、11月20日からスタート。日本各地の縁起物とギフトカードのセットは数量限定。

2012年から販売している、無印良品の"福缶"。

25年11月20日10時より、「2026福缶」の抽選受付を開始します。

こだわりの縁起物は届くまでお楽しみ

"福缶"は、東日本大震災の復興への想いを込め、青森・岩手・宮城・福島の14種類の縁起物を缶に詰めて販売したことが始まり。

2026年は、北海道・東北から九州まで、日本各地の作家・工房が手づくりで生み出す40種の縁起物がラインアップ。

「コシェルの起き上がり 人形 青がえる」（岩手県 紫波郡）や「縁起だるま 1号 白」（群馬県 高崎市）、「玩具工房 開運招き午」（愛知県 瀬戸市）、「京陶人形 小判午」（京都府 京都市）、「土佐出世馬」（高知県 高知市）、「木葉猿 馬乗り猿」（熊本県 玉名郡）など、個性豊かで新年の始まりにふさわしい縁起物がずらりと並びます。

セット内容は以下の通り。

・縁起物 1個（中身はお楽しみ）

・2026円分のMUJI GIFT CARD 1枚

価格は2026円。

ネットの応募期間は11月20日10時から12月1日10時まで。抽選結果発表は12月5日を予定。

抽選に応募し当選した人は、1月1日から10日までの期間中、店舗で商品を受け取ることができます。なお、ネットストアの発送販売はありません。

