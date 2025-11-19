この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで発信する思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、「【どう乗り越える？】家から出られない子供と、疲れ切った母。今すぐやるべき3つのこと」と題した動画を更新。不登校や引きこもり状態になってしまった子ども、そのサポートに悩む保護者からの相談に対し、専門家として親が今できるサポートについて自身の見解を語った。



動画冒頭、道山氏は相談者から寄せられた「家から出られない息子へのきっかけ作り」を求める切実な声を丁寧に読み上げ、「こういった時、どういったサポートをしていけばいいか、今日はしっかりお話ししていきたい」と宣言。そのうえで「お子さんの状況を必ず改善すると思いますので、ぜひやってみてください」と力強く語った。



まず道山氏は、祖父母や福祉課に相談したという体験を受け、「悩みに直面したとき、話を聞いてもらうだけでも親の気持ちは楽になるので相談すること自体はすごくいいこと」と評価。一方で「祖父母や行政窓口は“話を聞く”立場であって、子育てに関する根本的なアドバイスは、やはり専門家に任せるべき」とし、「そこはちょっと注意しておいてください」と釘を刺した。



では実際にどうしたらいいのか？ 道山氏は最重要ポイントとして「自宅を安心できる環境にすること」「子どもにとって家の外は危険な場所。でもせめて家だけは安心できる場所であってほしい」とし、「家だけでも落ち着ける空間があれば過去のトラウマがあっても心が休まり、次第に外に出る気力も生まれる」と解説。加えて「週に数回でもテストを受けに行くなどの行動があれば、しっかり褒めてあげてください」と具体的な対応を助言した。



気をつけるべき点としては「転校の話など、子供が拒否している事柄には無理に触れないでほしい」「家庭が“嫌なことを強制される場所”になってしまうと安心できない」と警鐘を鳴らした。外に出るきっかけづくりについては、「まずは家庭内のエネルギーを蓄える。そのうえで先生や友人、場合によっては専門家＝公認心理師とつながりを作ってみてください」と提案。「僕が知っている公認心理師の先生は、初めて会った子でもすぐ心を開かせるくらいプロフェッショナル。そういった存在に頼ることで、閉じた心が少しずつ開いていくきっかけになります」と実体験を交えて語った。



最後に道山氏は「専門家や信頼できる大人とのつながり作りから始めてほしい」と再度強調。「相談や悩みがあれば、僕のオフィシャルサイトからいつでも無料相談を送ってください」と保護者たちに寄り添うコメントを送り、動画を締めくくった。