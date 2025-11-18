この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画タイトル『【ChatGPT感覚で使えるデザインAIツール】Nano BananaもSora 2も全部まとめて使えるデザインAIエージェント「Lovart」徹底解説！』で、AI系解説者・ミライさんが、急速に進化を続けるデザインAIエージェント「Lovart」の魅力と最新アップデートについて詳しく語った。



ミライさんは冒頭、「AIチャット経由で画像や動画、音声、3Dコンテンツも作れるデザインAIエージェント、Lovartは、ここ数ヶ月でツールが日本語表示にフル対応」したと強調。GoogleのNano BananaやバイトダンスのSeedream 4.0、OpenAIのSora 2、GoogleのVeo 3.1など、注目の最新AI画像・動画生成モデルに次々と対応し、しかも日本語で細やかな指示ができる点を高く評価した。



動画内ではまず「LovartはAIチャット経由でポスターやロゴなどの画像生成を自動計画し、最適なAIモデルを選んで画像を生み出してくれる。しかも画像の背景削除や不足部分の拡張など、直接細かく編集できるのが強み」と解説。「事前に使いたいAIモデルを自分で選べる」柔軟性も紹介している。



さらに、「サードパーティー製AIモデルが盛りだくさんで、新しい画像・動画生成AIモデルがリリースされると主要モデルであれば即時実装される」点にも言及。加えて「画像や動画を作る工程ごとにクレジットを消費する仕組みで、無料プランでは毎日100クレジットもらえるが、一部モデルへはアクセス制限。商用利用を狙うならベーシック以上のサブスクプランがベター」と料金体系の違いにも触れている。



操作面でも「LovartはPC・スマホ対応のWebブラウザで使えて、Googleアカウントで即ログイン可能。ホーム画面からチャット感覚で生成依頼でき、複数の専門モード・編集機能も選べる」という入りやすさをミライさんが実演。キャンバスの使い方として「既存画像のアップロードからAIモデルの直接指定、要素分解編集でテキストや画像パーツの細部を調整し、作った画像や動画はそのままダウンロードできる」など、初心者から上級者まで使える奥深さも紹介した。



印象的だったのは活用事例の解説。「ポスターや漫画キャラ製品デザインも、高性能な画像生成AIモデルに任せて複数案を出してもらい、チャット経由修正可能」という具合に、従来のデザイン作業が大きく効率化される様子を具体的に説明。また「要素分解編集で画面内テキストやパーツを“好きなだけ直接編集”できる」と語っていた。



最後にミライさんは、「Lovartに実装されている動画生成AIモデルSora 2は、キャラクターに自然な日本語をしゃべらせることもできるが、現状は最大12秒などモデル自体の進化にもまだまだ期待」としつつ、「気になるツールや記事リンクは概要欄に掲載中。AIツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。