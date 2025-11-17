¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡ÙÂè20ÏÃ¡¡°ì¿ÍÁ°¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¶¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È
7·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡Ù¡£Âè20ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ï¡¢ÆÈ¤ê¤ò°¦¤¹¤ë¸É¹â¤Î¥½¥í¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¼ùÇµÁÒ¸·¡¢34ºÐ¤È¡¢Ä¶½é¿´¼Ô¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ç20ºÐ¤ÎÁðÌî¼¶¤¬¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¼¶¤Ë¶¯°ú¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÊª¸ì¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢11·î20Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè20ÏÃ¡Ö¤Þ¤À¡¢Â´¶È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãÂè20ÏÃ¡§¤Þ¤À¡¢Â´¶È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¡¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¾¯¤·±ó½Ð¤·¤Æ¸ÐÈÊ¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ËÍè¤¿¸·¤È¼¶¡£¼«Á³¤Î·Ê¿§¤ä´Ä¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¸·¤¬¥¥ã¥ó¥×¤ÎÃÎ¼±¤ò¶µ¤¨¡¢¼¶¤¬ÎÁÍý¤òÃ´Åö¤·¡¢°ì½ï¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¡£¤½¤ó¤Ê´Ø·¸À¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤â¡¢¤½¤í¤½¤í°ìÇ¯¡£ºÇ½é¤Ï¥Æ¥ó¥È¤ÎÀß±Ä¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼¶¤Ï¡¢Í§Ã£¤ò¥¥ã¥ó¥×¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì¿ÍÁ°¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¶¤Ë¡¢¸·¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¡äÂè20ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë½ÐÃ¼Í´Âç¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÊC¡Ë½ÐÃ¼Í´Âç¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ