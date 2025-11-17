今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月17日（月）〜11月23日（日・祝）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月17日（月）〜11月23日（日・祝）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は、周りの人に対して普段よりも優しくなれるタイミング。日頃の感謝などを伝えていくのも良いでしょう。親切にしたり、心が温まるようなコミュニケーションを心がけると、モヤモヤした想いや不安なども解消されるようです。恋愛は気になる人ができるようですが、最初のうちはすれ違いが多くなりそう。諦めないことが大事。
★ワンポイントアドバイス★
少し納得がいかない話でも、最後まで聞くようにしましょう。後で思い返したときに“反論しなくて良かった”と思えることでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【山羊座（やぎ座）】
今週は、周りの人に対して普段よりも優しくなれるタイミング。日頃の感謝などを伝えていくのも良いでしょう。親切にしたり、心が温まるようなコミュニケーションを心がけると、モヤモヤした想いや不安なども解消されるようです。恋愛は気になる人ができるようですが、最初のうちはすれ違いが多くなりそう。諦めないことが大事。
少し納得がいかない話でも、最後まで聞くようにしましょう。後で思い返したときに“反論しなくて良かった”と思えることでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/