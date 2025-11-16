今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、高い棚の上でくつろいでいたサビ猫ちゃん。のんびり過ごしていたサビ猫ちゃんですが、飼い主さんがブラシを見せると、軽やかな足取りで近寄ってきたそうです。投稿はXにて、67.4万回以上表示。いいね数は1.7万件を超えました。

【動画：高い棚の上でくつろいでいたサビ猫→飼い主さんが『ブラシ』を見せると…】

ねこちゃんホイホイ

今回、Xに投稿したのは「（膝）さび猫研究家」さん。登場したのは、サビ猫のちゃーこちゃん。

リビングの棚の上でくつろいでいたちゃーこちゃん。尻尾を揺らしながら、ゆったりと過ごしていたそうです。

そのとき、飼い主さんがブラッシング用のブラシを取り出し、ちゃーこちゃんを呼んだとのこと。名前を呼ばれたちゃーこちゃんは耳がぴくり。次の瞬間、「よっこらしょ」といった具合に棚から降りてきて、飼い主さんのところへまっすぐ向かってきたそうです。

ちゃーこちゃんにとって、ブラッシングは飼い主さんとのリラックスタイム。「待ってました」と言わんばかりに近寄ってくるちゃーこちゃんの姿に、飼い主さんも思わず笑顔になったことでしょう。

可愛いちゃーこちゃんにX民もメロメロ

ブラシを見た途端、嬉しそうに駆け寄ってきたちゃーこちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「気持ちいいの知ってるのね」「重い腰が上がった」「可愛すぎる…！

」「ブラッシング大好き」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、駆け寄ってきたちゃーこちゃんの可愛さに心癒されたようです。

Xアカウント「（膝）さび猫研究家」では、サビ猫のちゃーこちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も、ちゃーこちゃんの可愛さがたくさん詰まっています。

