ジムから通勤まで、これ一つ。整理力と環境配慮を備えたバックパック【アディダス】のリュックがAmazonに登場中‼
動きにフィットする、アディダスの機能美。PCもスマートに収納【アディダス】のリュックがAmazonに登場!
アディダスのリュックは、ジムやワークアウトに必要なギアを快適に持ち運べる、アディダスの多機能バックパックだ。
中の荷物のバランスを保つコンプレッションストラップを備え、複数のジップ付きコンパートメントで整理整頓もスムーズに行える。トレーニング後に職場や学校へ向かうことを想定し、ノートPC用コンパートメントも装備。
素材には様々なリサイクル素材を使用し、リサイクル含有率は60パーセント以上。
プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みを体現したアイテムとして、環境への配慮と実用性を両立している。
整理力と環境配慮を備えたバックパックなので、ジムから通勤までこれ一つで解決できること間違いなしだ。
