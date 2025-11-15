かつては峠越えの難所もあった能登の南北軸

本州のほぼ中央から日本海に大きく突き出す「能登半島」は、その大部分が石川県に属します。そのため、石川県内では早くから道路の整備が進められ、1982年にはのちに無料化され「のと里山海道」となるバイパス「能登有料道路」がほぼ全通し、県都金沢市からの所要時間が格段に短縮されました。

【能登半島の端まで“ほぼ無料”】これが「能越道」の全貌です（地図／写真）

しかし能登半島東側の基部を構成する富山県側との交通は、長らく不便なままでした。

富山県の能登半島側に位置する氷見市から、半島の中央にある七尾市まで、かつては県境の石動（いするぎ）山地を荒山峠で越え45分で結ぶ富山・石川県道18号が最短ルートでした。

この荒山峠は標高400mに満たない峠ですが、日本海側の山沿いゆえ降雪量が多く、道路改良が進んだ近年まで冬季通行止めとなる道路でした。通年で通行可能となった現在でも、道中には各所にセンターラインのない区間も残され、また冬季の降雪時は難所であることに変わりはありません。

また氷見市から海沿いに七尾市へ至る国道180号は、集落で生活道路と一体化したり、岬や入り江では地形に沿って回り込む線形だったりと、海岸沿いの道路にありがちな特徴を備え、こちらも約50分かかっていました。

こうした能登半島の富山側との交通状況を大きく改善したのが、「北陸自動車道」の小矢部砺波JCTから分岐して七尾ICまで、さらに現道活用区間を挟み能登半島の奥に分け入る「能越自動車道」（能越道）です。この能越道の開通で、氷見市から七尾市までの所要時間は約35分となり、冬季の峠越えや集落内を抜ける必要もなくなり、安全性は飛躍的に向上しました。

2県の道路をつないだ“風変わりな成り立ち”

ただこの能越道の歩みはやや風変わりで、現在もその中央部が分断された形となっています。

まず事業化されたのは石川県内の区間で、七尾市より北西側の横田IC〜比木IC（現・穴水IC）が1978年に開通。ついで1980年に徳田大津ICから横田ICが開通し、1982年には能登有料道路が徳田大津ICまで延伸開業したことで、両者が接続しました。そして1998年には田鶴浜IC〜徳田大津JCTが開通します。

富山県内の区間が事業化されたのは1988年で、まず開通したのは1996年、北陸道の小矢部砺波JCTから福岡IC（高岡市）までの平野部区間です。ただそこから七尾ICまでの延伸には時間がかかり、小矢部砺波JCTと七尾ICが結ばれたのは2015年でした。

「分断区間」と「ちょっとだけ有料区間」があるワケ

こうした経緯により、現在の能越道は、自動車専用道路としての「小矢部砺波JCT〜七尾IC」および「田鶴浜IC〜徳田大津JCT」、現道活用区間の「小島西部交差点〜田鶴浜IC」、そして自動車専用道路でのと里山海道と重複する「徳田大津JCT〜穴水IC」、さらに能越道として新設された穴水IC以北が、輪島市ののと三井ICまで通じます。開通延長は約100kmです。



福岡ICの料金所跡。2018年に廃止された（植村祐介撮影）



七尾市内の七尾IC−田鶴浜IC間は未開通区間となっており、自動車専用道路の「田鶴浜七尾道路」として建設が進んでいます。既存のバイパスを活用している小島西部交差点〜田鶴浜IC間の途中に接続することで、分断を解消する予定です。

また当初、富山県道路公社の管理により有料となっていた「小矢部東IC〜高岡IC」は2018年に実質無料化されています。これは料金所の統合の観点からで、各ICに設けていた料金所をいったん小矢部東本線・福岡本線の2か所に集約したのち、さらに福岡本線料金所を廃止したためです。

そのため直轄方式により建設された「高岡IC〜七尾IC」、のと里山海道とともに2013年に無料化された「田鶴浜IC〜徳田大津JCT」も含め、現在は小矢部砺波JCT〜小矢部東ICの1区間以外は無料で通行可能です。

「富山の道までネットワークに組み込んだ」石川県

さて、能登半島の富山県側の交通に大きく寄与した能越道ですが、実は石川県も、この能越道の恩恵に深く預かっています。それを象徴するのが、同県による「ダブルラダー輝きの美知（みち）」構想です。

この構想は、南北に長い石川県に“ラダー（＝はしご）”を架けるように幹線道路網を整備し、県土のさらなる一体化、北陸新幹線開業効果のいっそうの波及、大規模災害時の迅速な避難救援活動の実現を図るというものです。

このダブルラダーの東側の縦軸には富山県内の能越道が想定され、能登半島中央部の平地を通り羽咋市と七尾市を結ぶ国道159号、さらにのと里山海道と、氷見ICからは国道415号、福岡ICからは国道8号の横軸で結ぶこととなります。

つまり石川県としては、同県内を通るのと里山海道、国道159号だけでなく、かなりの部分で富山県内を通る能越道も、同県内のネットワークに組み込むことで、県土の強靱化を考えているのです。

これに関連する事業としては、石川県の羽咋市内で国道159号のバイパス「羽咋道路」の東側区間3.3kmが、2025年11月1日に2車線で暫定開通しました。同時に開通する県道232号若部千里浜インター線に接続し、のと里山海道の千里浜ICへのアクセスがよりスムーズになりました。のと里山海道と七尾市を結ぶ“ラダーの横軸”の1本が改良されたといえます。

このように整備された道路網により、観光での能登半島ドライブは、往路と復路でのと里山海道、能越道を使い分け、より立体的に楽しめるようになりました。しかも、いずれも無料で走れるのは大きなメリットです。