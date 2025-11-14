【UNIQLOセール】に大感謝ーーーッ！ 大人に似合う♡「即戦力アウター」

いつも頼れる【ユニクロ】では、早速秋冬のアイテムがセール価格になっている様子！ そこで編集部が注目したのは、今から使えて大人世代にぴったりな「即戦力アウター」。カジュアルからきれいめまで幅広くピックアップしました。一部サイズ欠品しているアイテムもあるようなので、気になったアイテムは今すぐチェックしてみて！

高級感あふれるショートブルゾン

【ユニクロ】「コーティングショートブルゾン」\7,990（税込・セール価格）

ツヤのあるレザーのような風合いで高級感のあるショートブルゾン。フロント部分はファスナーとボタン留めができ、裏地は起毛素材でしっかりと防寒もできそう。直線的なボクシーなシルエットで、肩やウエストまわりをさりげなくカバー。腰にかかる程度のショート丈なので、ワイドシルエットのボトムスともバランスを取りやすく今年らしいスタイルが完成します。クールな印象のブラックはスポーティな着こなしに、トレンドカラーでもあるダークブラウンはホワイトや同系色で合わせてあたたかみのあるコーデがおすすすめ。

今年らしいスタイリングからシンプルまで自由自在

【ユニクロ】「パフテックジャケット」\9,990（税込・セール価格）

「軽くて暖かい高機能中綿」を使用した「パフテック」（公式オンラインストアより）のジャケットが1万円以下に！ マットな表面感と、取り外し可能なフリース襟がおしゃれで高見えしそう。裾部分にドローコードが施されており、スタイルに合わせて裾をきゅっと絞れるのも嬉しいポイント。裾を少し絞るとさりげなくバルーン風のシルエットになり、今年らしいスタイリングに。裾を絞らずに着るとメンズライクな印象になるので、端正なパンツスタイルにもぴったりです。

ジャケットに着られる、きれいめロングコート

【ユニクロ】「ダブルロングコート」\7,990（税込・セール価格）

モードな印象のチェック柄のロングコートは、ハンサムなIラインシルエットが魅力。襟もとはダブルブレストデザインで、まるでジャケットを着ているかのようなきれいめな着こなしに。グレーベースのチェック柄は、ダークトーンに偏りがちな冬の着こなしに洗練された印象をプラス。ボタンホールは左右どちらにもあるのでユニセックスで使えます。通勤時のアウターとしても重宝しそう。

ベストでおしゃれ見えを狙って

【ユニクロ】「パフテッククロップドベスト」\4,990（税込・セール価格）

軽くて暖かいベストは、アウトドアシーンにはもちろん、いつものコーデをスポーティに仕上げてくれるのでタウンユースにも。公式オンラインストアによると「小雨程度の水をはじく撥水加工」つきで、冬のキャンプや寒冷地へのおでかけにも大活躍の予感。アームホールはゆったりとしているので、分厚いニットやスウェットの上から着ても動きやすく使い勝手も良さそう。Vデザインのキルティングとクロップド丈がおしゃれ見えに貢献してくれそうなので、マンネリ化しやすい冬のコーデにプラスワンしてみて。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Momo.S