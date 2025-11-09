「簡単ヘアーエクステ」新登場 - 私が提案する、毎日が変わる私のヘアスタイル

「のせて押すだけ」マジックで簡単装着ヘアエクステ。忙しい朝でも手軽にイメージチェンジが叶う新アイテムとして注目されています。色やボリュームを変えるだけで印象が大きく変わり、手軽におしゃれを楽しめるアイテムです。道具や技術が不要で誰でも簡単に扱え、カラーバリエーションも豊富で好きな色を服装によって変えてコーディネートできちゃうオシャレアイテムが登場。

「簡単ヘアーエクステ」の特徴

はめ込みや金具不要。髪の「上にのせて押すだけ」で装着完了というシンプル構造。「もっと気軽に、服を変えるように毎日違うヘアアレンジを楽しむ。」というキャッチコピー。

自宅で簡単に装着可能。サロンに行く時間が取りづらい日でも、手軽にヘアチェンジできるのが嬉しいポイント。

横に揺れてもずれにくい設計も特徴です。毎日の気分に合わせてカラーを変えることもできます。「毎日、違うワタシ。」というテーマともリンクしています。

【BOTANIST×YOLU】2026年福袋が登場♡ヘアもボディも贅沢ケア♪

こんな方におすすめ

・毎日のヘアスタイルを簡単に変えたい方

・髪のボリュームが欲しい方

・サロンに行く時間がなかなか取れない方

・お出かけ前、急な予定が入った時にぱっと華やかさを出したい方

・ヘアカラーや長さ変更に不安があるものの、変化を楽しみたい方

・髪の毛のツヤが欲しい方

こんな方々におすすめのヘアエクステです。

実際に使ってみた感想

本当にびっくりするほど簡単！私は「シャンパンゴールド」というカラーを購入して使っています。上にのせて軽く押すだけで自然に馴染むので、初めてでも失敗なし。

特にボリューム感が欲しい日や、撮影前の“あとちょっと”にすぐ使えるのが嬉しいポイント。

エクステ特有の違和感や重さもなく、自然なツヤ感で地毛と一体化。外した後も髪が絡まらず、お手入れもラクでした。

“今日はガーリーに”“明日は韓国っぽく”など、その日のファッションやメイクに合わせてチェンジできるのが嬉しい！とても軽くて10グラム(A4のコピー用紙が2枚分の軽さです。)

「服を着替えるように髪型も楽しむ」--そんなコンセプトにぴったりのアイテムです。

カラーの種類が豊富なのとコテで巻く事が可能

カラーバリエーションは全8色と豊富です。4色をミックスした自然なカラーバランスと、高級国産のハイグレードの人工毛もポイント。洗えますし繰り返し使えます。巻く事も可能。全国で購入可能です。

ララコレクション

大阪市中央区西心斎橋2-3-2 御堂筋ミナミビル3階