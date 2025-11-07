Cocomi¡¢Ç®°¦ÊóÆ»¤Î¥Ð¥ì¡¼ÂåÉ½Áª¼ê¤ÏÉã¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¡ÖÆ±¤¸¿ÈÄ¹¡×¤Î´ñ¶ø¡Ä¡Ö15¥»¥ó¥Áº¹¡×È¿¶Á¤Ç¶á¤Å¤¯Ì¼¤Î ¡È·ëº§¾ò·ï¡É
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¤ËÇ®°¦¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö½é¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ªÁê¼ê¤ÈÉã¤ÎÌÚÂ¼¤Ë¤Ï ¡È¶¦ÄÌÅÀ¡É ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¨¡¨¡¡£
¡¡È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î5Æü¤Î¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÊóÆ»¡£
¡Öµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Cocomi¤µ¤ó¤ÏÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®ÀîÃÒÂç¡Ê¤È¤â¤Ò¤í¡ËÁª¼ê¤È2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÀîÁª¼ê¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Ë½êÂ°¤¹¤ë29ºÐ¤Ç¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¸Ä¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ ¡ÈÅ·ºÍ¥ê¥Ù¥í¡É ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»ï¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡È¥¥à¥¿¥¯¤ÎÌ¼¡É ¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÇ®°¦¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¿ÈÄ¹º¹15cm¥«¥Ã¥×¥ë¤á¤Ã¤Á¤ãÍýÁÛ¤¹¤®¤ë¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Õ
¡Ô¿ÈÄ¹º¹¤¬¡¢¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡Õ
¡Ô¾®ÀîÁª¼ê¤ÈCocomi¤µ¤óÇ¯Îð5ºÐº¹¤Ç¿ÈÄ¹¤â15cmº¹¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¤¤¤¤Í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Cocomi¤È¾®ÀîÁª¼ê¤Î¿ÈÄ¹º¹¤ò¤¦¤é¤ä¤àÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖCocomi¤µ¤ó¤Ï161¥»¥ó¥Á¡¢¾®Àî¤µ¤ó¤Ï176¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢15¥»¥ó¥Áº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ÈÄ¹º¹¤¬¡¢2¿Í¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¯ºÝ¤Ë¹â¤¹¤®¤º¡¢Äã¤¹¤®¤Ê¤¤ÍýÁÛÅª¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾®Àî¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¾®ÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ç2¿Í¤Î¿ÈÄ¹¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÌÚÂ¼¤ÈÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¤ÎÇ®°¦¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ÎÈ¿±þ¤òÃí»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÌÚÂ¼¤È¡¢Cocomi¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤µ¤ì¤ë¾®ÀîÁª¼ê¤Ë¤Ï ¡È¶¦ÄÌÅÀ¡É ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¯¤·¤¯¤â¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤â¾®ÀîÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸176¥»¥ó¥Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Cocomi¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾®ÀîÁª¼ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Éã¿Æ¤ÈÆ±¤¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2020Ç¯¤ËCocomi¤µ¤ó¤ÈËå¤ÎKoki,¤µ¤ó¤¬Instagram¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÍýÁÛ¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥È¥È¡ÊÌÚÂ¼¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡Ë¤è¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Cocomi¤µ¤ó¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡È·ëº§¾ò·ï¡É ¤Ë°ì¤Ä¶á¤Å¤¤¤¿¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Cocomi¤¬Áª¤ó¤ÀÁê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÚÂ¼¤â ¡È¤Á¤ç¡¢ÂÔ¤Æ¤è¡É ¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£