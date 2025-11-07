【高級感があふれる濃厚チョコ】ハーゲンダッツ”ザッハトルテ”が3年ぶりに登場♪

2024年11月4日(火)より、ハーゲンダッツ バー”ザッハトルテ”が期間限定で発売!濃厚なチョコレートと甘酸っぱいアプリコットソースを組み合わせた、高級感あふれるハーゲンダッツバー。パリッとした食感ととろけるソースが楽しめる、ぜいたくなご褒美アイスクリームです!全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪

濃厚チョコレート×甘酸っぱいアプリコット

価格:各351円(税込)

今回発売されるハーゲンダッツは、オーストリア発祥のスイーツ「ザッハトルテ」をイメージしたバータイプのアイスクリームです。

2021年に発売していた商品で高級感のある味わいとさまざまな食感が楽しめる人気のハーゲンダッツフレーバーが再び登場しました♪

周りはチョココーティングになっていて、その下にアプリコットソース、さらにまたチョコレートコーティングが覆われていて中央にチョコレートアイスクリームという4層構造になっています。

食べた感想は…



2種類のチョコレートの食感が楽しめる構造になっています。外側は、くちどけ感のあるチョコレートコーティング、内側はパリパリ感のあるチョコレートコーティングになっています♪

コーティングの間にはアプリコットソースが入っていて噛んだ瞬間、ソースが溢れてきます♪アプリコットソースは甘酸っぱく、アプリコット本来の味・風味が味わえます!

チョコレートアイスクリームはダークチョコレートを使用していて、濃厚でビターなチョコレートの味わいとまろやかなミルクの味わいが楽しめます。苦みのあるビターチョコレートの味わいと程良いミルク感、フルーティーなアプリコットソースが絶妙に合わさっています!

チョコレートのくちどけとパリパリの食感が楽しめる、ぜいたくなアイスクリームバーです！

【アイスマニア】ちゃんれいの評価



ザッハトルテ

味:★★★★★

見た目:★★★★★

コスパ:★★★★★

カロリー:★★★☆☆

食感:★★★★★

チョコレートが好きな方にはぜひ食べてほしいアイスクリーム。コーティング部分にこだわりを感じ、とても満足感のあるアイスクリームなので食べてみてください♪

▼原材料

チョコレートコーチング（国内製造）、クリーム、アプリコットソース、脱脂濃縮乳、砂糖、卵黄、チョコレート、ココアパウダー／植物レシチン、安定剤（ペクチン）、バニラ香料、（一部に乳成分・卵・大豆を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 74ml

エネルギー:231kcal

たんぱく質:3.9g

脂質:11.6g

炭水化物:27.8g

食塩相当量:0.2g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。