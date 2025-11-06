「2025 FNS歌謡祭」2週連続放送決定 第1弾出演アーティスト29組発表【一覧】
【モデルプレス＝2025/11/06】フジテレビでは、相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』を、12月3日と10日（3日18時30分〜23時18分／10日18時30分〜21時54分）の2週連続で放送することが決定。第1弾出演アーティストが発表された。
『めざましテレビ』（毎週月〜金5時25分〜8時14分）内で毎週水曜7時36分ごろに放送しているショートムービー「パペットスンスン」。主人公は青くてふわふわした体が特徴のパペットの男の子、スンスンだ。柔らかな声で朝の時間を温め、今やグッズが即完する人気キャラクターのスンスンが『FNS歌謡祭』に初登場。デビュー曲『とてと』をこの夜だけのスペシャルバージョンで届ける。さらに、SNSで流行中、スンスンのダンスをまねする“NEXT ARTISTS’ SUNSUN CHALLENGE”に、アーティストたちが生放送中に挑戦する企画も。挑戦者は当日発表される。
2025年12月31日をもって「コールドスリープ（活動休止）」することを宣言したPerfumeが12月3日の『FNS歌謡祭』に出演することが決定。「コールドスリープ」まで残り28日のPerfumeが、どんなステージを披露してくれるのか。これまで数々の伝説的なステージを披露してきた3人の、特別な瞬間を余す所なく届ける。
さらに2025年も活躍したILLIT、King ＆ Prince、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、FRUITS ZIPPERをはじめ、IMP.、aiko、生田絵梨花、CANDY TUNE、CUTIE STREET、櫻坂46、THE RAMPAGE、JO1、Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）、TWS、DOMOTO、紱永英明、TREASURE、Number_i、乃木坂46、HANA、平手友梨奈、Hey! Say! JUMP（50音順）らが一夜限りの音楽の祭典を盛り上げる。
出演アーティストの追加情報や『FNS歌謡祭』でしか見られない特別企画は後日発表される。（modelpress編集部）
【司会】
相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
＜第1夜＞
生田絵梨花
CUTIE STREET
THE RAMPAGE
Snow Man
Da-iCE
超ときめき◆宣伝部
TWS
DOMOTO
紱永英明
TREASURE
Number_i
乃木坂46
HANA
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
＜第2夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
CANDY TUNE
King ＆ Prince
櫻坂46
JO1
Superfly
SixTONES
TOMORROW X TOGETHER
NiziU
