「팥빙수（パッピンス）」の意味は？冷たくて甘いおやつのこと！【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「팥빙수（パッピンス）」の意味知ってる？
「팥빙수（パッピンス）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、日本でもおなじみの、夏になると食べたくなるスイーツです！
「팥빙수（パッピンス）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「韓国式小豆かき氷」でした！
「팥빙수（パッピンス）」とは、「팥（パッ）」＝「小豆」、「빙수（ピンス）」＝「かき氷」を意味します。
韓国の夏のデザートで、削った氷の上に小豆をのせて食べます。トッピングに、ソフトクリームや果物、お餅をのせるのが昔ながらものだそう。
最近では、小豆の代わりに、マンゴーやメロンだけをトッピングした「빙수（ピンス）」も人気ですよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部