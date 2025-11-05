「팥빙수（パッピンス）」の意味は？冷たくて甘いおやつのこと！【韓国語クイズ】

韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「팥빙수（パッピンス）」の意味知ってる？

「팥빙수（パッピンス）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、日本でもおなじみの、夏になると食べたくなるスイーツです！

「팥빙수（パッピンス）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「韓国式小豆かき氷」でした！

「팥빙수（パッピンス）」とは、「팥（パッ）」＝「小豆」、「빙수（ピンス）」＝「かき氷」を意味します。

韓国の夏のデザートで、削った氷の上に小豆をのせて食べます。トッピングに、ソフトクリームや果物、お餅をのせるのが昔ながらものだそう。

最近では、小豆の代わりに、マンゴーやメロンだけをトッピングした「빙수（ピンス）」も人気ですよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

