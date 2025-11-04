『ザ・ロイヤルファミリー』に登場した“名バイプレーヤー”に視聴者歓喜…主演デビューは倉本聰脚本ドラマの過去

ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）が好評だ。

「ドラマは早見和真氏の同名小説が原作になっています。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続ける大人たちが、家族や仲間との絆で奇跡を起こしていく壮大な物語で、主演は税理士の栗須栄治を演じる妻夫木聡さん。ほかに佐藤浩一さん、小泉孝太郎さん、黒木瞳さん、沢村一樹さんなど錚々たる俳優が出演しています。

また、JRA（日本中央競馬会）の全面協力ということもあり、武豊さん、戸崎圭太さんなど現役ジョッキーが本人役で出演。実際の競馬場でロケがおこなわれているので映像に迫力があります」（芸能記者）

視聴率も初回11.7％、第2話10・4％、第3話10・3％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）と2桁をキープ、本年秋ドラマのなかではトップとなっている。高杉真宙やSnow Manの目黒蓮が出演するなど、若年層の関心を惹きつけていることも一因のようだ。

そうしたなか第4話から、名バイプレイヤーの天宮良が出演。視聴者の胸を熱くした。

「天宮さんは倉本聰さんが脚本を手がけ、1984年3月から放送されたテレビドラマ『昨日、悲別で』（日本テレビ系）で主演デビュー。北海道の廃れゆく炭鉱町・悲別から上京し、夢を追う青年を演じました。

テレビドラマ、映画、舞台、歌謡番組の司会などで活躍して、1985年には『第23回ゴールデン・アロー賞演劇部門新人賞』を受賞していますが、最近は舞台での活動が多かったため、“久しぶりに見た”という反響が大きかったのだと思います。

今作のドラマでは、金髪がトレードマークの高杉真宙さんが演じる『癖は強いが騎乗センスは抜群』というジョッキーの父親で、調教師を演じています」（前出・芸能記者）

Xにも

《天宮良？ん？となり、調べたら、天宮良だったわ〜 随分久方ぶりにお姿拝見して胸熱だったわ》

《ロイヤルファミリーに天宮良出てて激アツ》

など歓喜のポストが寄せられていた。

重厚な作品になった理由は、名優が多く出演していることにもあるようだ。