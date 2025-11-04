TOTOジャパンクラシックの組み合わせ発表 竹田麗央は神谷そらと、山下美夢有は佐久間朱莉、ミンジーと同組
＜TOTOジャパンクラシック 事前情報◇4日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日本で開催される唯一の米国女子ツアーが、6日に開幕する。米ツアーメンバーに加え、日本ツアーメンバーらトップランカーが集結。開幕に先がけ、初日の組み合わせが発表された。
【写真】山下美夢有は米ツアーキャディとタッグ
連覇かかる竹田麗央は米ツアーメンバーとして参戦。ジュリア・ロペス・ラミレス（スペイン）、神谷そらと同組で、午前9時50分にティオフする。先週の米女子ツアー「メイバンク選手権」で今季2勝目を飾り2週連続優勝がかかる山下美夢有は、世界ランク3位のミンジー・リー（オーストリア）、メルセデス・ランキング1位を走る佐久間朱莉との組み合わせになった。岩井千怜は稲垣那奈子、荒木優奈と、岩井明愛は桑木志帆、菅沼菜々と、日本勢3人のペアリングとなった。先週の日本ツアー「樋口久子 三菱電機レディス」で初優勝を飾った仲村果乃は、2022年大会覇者のジェマ・ドライバーグ（スコットランド）、アディティ・アショク（インド）とプレーする。賞金総額は210万ドル（3億2200万円）、優勝者には31万5000ドル（約4800万円）が贈られる。
